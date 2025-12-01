Voli di Natale in Sicilia fino al +900% rispetto alle tariffe normali. Segnalazione a Antitrust, Mit ed Enac

Volare a Natale può costare fino al 900% in più rispetto alle tariffe abituali. A denunciarlo è il Codacons, che ha presentato una nuova segnalazione all’Autorità Antitrust, al Ministero dei Trasporti e all’Enac per chiedere un intervento urgente contro il cosiddetto caro-voli.

Secondo l’associazione, chi prova in questi giorni ad acquistare biglietti aerei dalle città del Nord Italia verso Sicilia e Sardegna per il periodo natalizio si trova davanti a cifre “ben superiori alla media”, con aumenti ritenuti ingiustificati.

I numeri degli aumenti: tratte fino a +900%

Il Codacons ha confrontato le tariffe minime delle principali compagnie aeree per la data del 23 dicembre con quelle del 13 gennaio, evidenziando rincari impressionanti:

Milano – Palermo: da 17 euro del 13 gennaio a 170 euro il 23 dicembre → +900%

da del 13 gennaio a il 23 dicembre → Milano – Catania: da 20 euro a 178 euro → +790%

da a → Roma – Catania: da 17 euro a 146 euro → +758%

da a → Roma – Palermo: da 18 euro a 129 euro → +616%

da a → Milano – Cagliari: da 18 euro a 81 euro → +350%

da a → Roma – Cagliari: da 28 euro a 79 euro → +182%

Aumenti che colpiscono soprattutto i passeggeri provenienti dal Nord che raggiungono le isole per riunirsi con le famiglie durante le festività.

Codacons: “Aumenti ingiustificati, serve un intervento immediato”

“A parità di servizio, le tariffe sotto le feste registrano un’impennata del tutto ingiustificata”, denuncia l’associazione, ricordando che l’Antitrust sta già indagando sul fenomeno.

Per questo motivo è stata inviata una nuova segnalazione indirizzata a:

Antitrust , per verificare eventuali comportamenti scorretti o speculativi

, per verificare eventuali comportamenti scorretti o speculativi ENAC , per il controllo sull’equilibrio tariffario

, per il controllo sull’equilibrio tariffario Ministero dei Trasporti, affinché valuti misure di tutela per i consumatori

L’obiettivo è evitare che, ogni anno, migliaia di cittadini siano costretti a pagare cifre esorbitanti per rientrare a casa durante le festività.

Il problema del caro-voli: una questione ricorrente

Il tema dei prezzi dei voli per Sicilia e Sardegna durante Natale e altre festività è diventato negli anni una vera emergenza sociale, denunciata da associazioni dei consumatori, istituzioni locali e singoli cittadini. Nonostante le indagini e le promesse di interventi, i picchi tariffari continuano a ripetersi.

Il Codacons chiede ora che la nuova segnalazione serva a imprimere una svolta concreta, per evitare che il “salasso natalizio”, come definito dall’associazione, continui a pesare sulle famiglie.

