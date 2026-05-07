Paura nel centro storico di Modica: violenta aggressione per un presunto debito. Un arresto

Un episodio di violenza urbana scuote il centro di Modica. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di una brutale aggressione avvenuta per futili motivi legati a un presunto debito di denaro.

Il provvedimento restrittivo è stato disposto a seguito di un’articolata attività investigativa che ha permesso di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare i soggetti coinvolti.

La lite, poi l’aggressione con il coltello nel centro cittadino

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la violenta lite sarebbe esplosa nel centro urbano di Modica dopo la richiesta di una somma di denaro riconducibile a un presunto debito.

Al rifiuto della vittima, un giovane di 32 anni, la situazione sarebbe degenerata rapidamente. Nel corso dell’alterco, il 46enne avrebbe estratto un coltello colpendo il ragazzo, provocando momenti di forte tensione tra i presenti.

Le indagini della Polizia e l’arresto

Le indagini condotte dagli agenti del Commissariato di P.S. di Modica hanno consentito di raccogliere elementi decisivi per la ricostruzione dell’accaduto, permettendo di delineare ruoli e responsabilità.

Grazie agli accertamenti svolti, è stato possibile arrivare all’emissione della misura cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, poi rintracciato e arrestato dalla Polizia.

Il 46enne è stato quindi associato alla casa circondariale, dove si trova attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le accuse: estorsione, rapina e porto abusivo di armi

L’uomo dovrà rispondere delle ipotesi di reato di estorsione, rapina e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, contestazioni che hanno portato all’adozione della misura cautelare più grave.

Il caso resta ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, mentre proseguono gli approfondimenti investigativi per definire ogni dettaglio della vicenda.

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