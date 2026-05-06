Minaccia la madre per soldi e distrugge la casa: 38enne arrestato a Vittoria

Ha minacciato la madre e ha distrutto la casa ma è stato arrestato. Un intervento tempestivo della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un uomo di 38 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia dopo una violenta escalation avvenuta all’interno della propria abitazione.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza NUE 112 per una situazione di forte tensione domestica.

La richiesta di denaro e l’escalation di violenza

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe richiesto del denaro alla madre, presumibilmente per l’acquisto di sostanze stupefacenti. Al rifiuto della donna, impossibilitata a soddisfare la richiesta, la situazione sarebbe degenerata rapidamente.

Il 38enne avrebbe infatti iniziato a minacciare la madre di morte e a distruggere suppellettili all’interno dell’abitazione, creando un clima di forte paura per i familiari presenti.

L’intervento della Polizia dopo la chiamata al 112

L’allarme lanciato al NUE 112 ha permesso un intervento immediato delle forze dell’ordine. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato una situazione compatibile con quanto segnalato e hanno raccolto elementi utili per ricostruire l’accaduto.

Durante le verifiche è emerso inoltre che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi, circostanza che ha rafforzato il quadro indiziario.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Alla luce degli elementi raccolti, il 38enne è stato tratto in arresto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Su disposizione della Procura della Repubblica competente, l’uomo è stato successivamente trasferito presso la casa circondariale, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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