Arrestato a Vittoria: 12 anni di carcere per traffico di droga

Un uomo di 55 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Vittoria in esecuzione di un provvedimento definitivo legato a gravi reati in materia di stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai militari della Stazione locale, che nella mattinata di lunedì hanno notificato all’interessato un ordine di carcerazione.

Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania e riguarda fatti risalenti a diversi anni fa, ma per i quali è arrivata ora la condanna definitiva.

Condanna definitiva per reati commessi tra il 2008 e il 2009

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo – un cinquantacinquenne di origini marocchine domiciliato a Vittoria – è stato riconosciuto colpevole di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di concorso nella detenzione ai fini di spaccio.

I reati sarebbero stati commessi tra luglio e novembre del 2008 proprio nel territorio di Vittoria, dove l’uomo operava nell’ambito di un’attività organizzata legata al traffico di droga. La sentenza definitiva ha stabilito per lui una pena complessiva di 12 anni di reclusione.

Oltre alla pena detentiva, il 55enne è stato colpito anche da sanzioni accessorie particolarmente rilevanti: interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per tutta la durata della pena.

Trasferito nel carcere di Ragusa

Dopo le formalità di rito, tra cui l’identificazione e la notifica del provvedimento, i Carabinieri hanno accompagnato l’uomo presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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