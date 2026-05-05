Bandiere Blu 2026: trionfa la provincia di Ragusa ecco tutte le spiagge premiate

La provincia di Ragusa si conferma anche per il 2026 tra le eccellenze balneari italiane, grazie alle Bandiere Blu assegnate dalla Foundation for Environmental Education, il riconoscimento internazionale che premia qualità delle acque, gestione sostenibile del territorio e servizi offerti ai bagnanti.

Nel nuovo elenco pubblicato dalla FEE, l’Italia raggiunge quota 250 Comuni premiati, con una crescita rispetto allo scorso anno. In questo scenario, la Sicilia consolida la propria presenza con 14 località insignite del vessillo, distribuite tra le province di Agrigento, Messina e Ragusa.

Proprio il territorio ibleo si distingue ancora una volta con un sistema costiero capace di coniugare tutela ambientale e offerta turistica. Sono cinque i Comuni della provincia di Ragusa premiati nel 2026: Scicli (con le spiagge di Sampieri e Pisciotto), Pozzallo (Pietre Nere e Raganzino), Modica (Maganuco e Marina di Modica), Ispica (Santa Maria del Focallo) e Ragusa con Marina di Ragusa.

Un risultato che conferma la qualità diffusa del litorale ragusano, caratterizzato da spiagge ampie, acque pulite e una crescente attenzione alla sostenibilità. Dalla gestione dei rifiuti alla cura degli arenili, fino ai servizi per residenti e turisti, il sistema costiero della provincia continua a rappresentare un modello virtuoso nel panorama regionale.

A livello nazionale, la Sicilia si colloca al nono posto con 14 Bandiere Blu, in una classifica guidata dalla Liguria, seguita da Puglia e Calabria. Un dato che rafforza il ruolo dell’isola – e in particolare della provincia di Ragusa – come destinazione balneare di qualità, capace di attrarre flussi turistici sempre più attenti all’ambiente e alla sostenibilità.

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