Scontro tra tre auto sulla SS 115: feriti trasportati negli ospedali di Modica e Ragusa

Momenti di forte tensione lungo la Strada Statale 115, nel tratto compreso tra Ragusa e Modica, dove si è verificato un incidente stradale poco prima del ponte Costanzo, in direzione Modica.

Lo scontro è avvenuto tra due autovetture e un minivan al chilometro 3+300. La carambola tra i mezzi è avvenuta intorno alle 14. Quattro persone sono state trasferite ai pronto soccorso degli ospedali di Modica e Ragusa per accertamenti.

Le condizioni degli occupanti non sono al momento note nel dettaglio, ma l’impatto ha richiesto un intervento rapido e coordinato dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per gli automobilisti in transito. Sul posto oltre al personale dei vigili del fuoco, anche gli agenti di Polizia che stanno effettuando i rilievi. La strada è chiusa dallo svincolo per Marina di Ragusa, verso Modica e da Piano Ceci verso Ragusa, in entrambi i sensi di marcia.

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