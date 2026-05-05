Le nanoplastiche sono state rilevate nel sangue umano e perfino nella placenta. Un tema sempre più centrale nel dibattito scientifico internazionale e che è arrivato anche al Parlamento Europeo, dove il professor Antonio Ragusa ha acceso i riflettori sui possibili rischi per la salute pubblica. Secondo gli studi presentati nel corso dell’incontro, le particelle di […]
Scontro tra tre auto sulla SS 115: feriti trasportati negli ospedali di Modica e Ragusa
05 Mag 2026 15:01
Momenti di forte tensione lungo la Strada Statale 115, nel tratto compreso tra Ragusa e Modica, dove si è verificato un incidente stradale poco prima del ponte Costanzo, in direzione Modica.
Lo scontro è avvenuto tra due autovetture e un minivan al chilometro 3+300. La carambola tra i mezzi è avvenuta intorno alle 14. Quattro persone sono state trasferite ai pronto soccorso degli ospedali di Modica e Ragusa per accertamenti.
Le condizioni degli occupanti non sono al momento note nel dettaglio, ma l’impatto ha richiesto un intervento rapido e coordinato dei soccorsi.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per gli automobilisti in transito. Sul posto oltre al personale dei vigili del fuoco, anche gli agenti di Polizia che stanno effettuando i rilievi. La strada è chiusa dallo svincolo per Marina di Ragusa, verso Modica e da Piano Ceci verso Ragusa, in entrambi i sensi di marcia.
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