In vendita l’aeroporto di Comiso: la Sac ha deciso e ha pubblicato il bando

Passo decisivo verso la privatizzazione degli aeroporti di Catania e Comiso. La SAC, società che gestisce i due scali siciliani, ha pubblicato il bando per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione di un partner industriale disposto ad acquisire la quota di maggioranza del capitale sociale.

L’operazione prevede la cessione di almeno il 51% delle azioni della società, aprendo così le porte a operatori economici italiani ed esteri, sia singoli che in forma associata. I soggetti interessati dovranno dimostrare di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente, oltre a una solida capacità economico-finanziaria e un’esperienza consolidata nel settore della gestione aeroportuale.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del 3 giugno 2026, seguendo le modalità indicate nell’avviso pubblico e corredate dalla documentazione richiesta. Si tratta di una fase preliminare ma fondamentale per individuare i potenziali investitori interessati a entrare nella governance della società.

Secondo quanto comunicato dalla SAC, la pubblicazione del bando rappresenta un passaggio strategico nel percorso di valorizzazione del sistema aeroportuale siciliano. L’obiettivo è attrarre partner qualificati capaci di sostenere lo sviluppo e rafforzare la competitività degli scali di Catania e Comiso, infrastrutture chiave per la mobilità e l’economia del territorio.

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