Spiagge contese in Sicilia: Pozzallo chiede una pausa di riflessione sulle nuove concessioni

Il dibattito sulle concessioni degli stabilimenti balneari entra nel vivo e divide l’opinione pubblica. A Pozzallo il confronto si fa sempre più acceso, tra chi vede nello sviluppo turistico un’opportunità e chi invece chiede regole più stringenti per tutelare il territorio e garantire equità. Com’è noto, infatti, in città si sta procedendo alla realizzazione di un nuovo stabilimento balneare. Il PD, nei giorni scorsi, aveva chiesto che le spiagge restassero libere. Ma la questione resta aperta.

Negli ultimi mesi sono stati autorizzati due nuovi stabilimenti: uno già operativo dalla scorsa stagione estiva, l’altro in fase di completamento. Un’espansione che riaccende interrogativi sulla gestione del demanio marittimo e sulla necessità di una pianificazione più organica.

Il tema assume una rilevanza ancora maggiore se si considera che la Sicilia rappresenta un caso unico nel panorama nazionale: qui il demanio marittimo è di proprietà regionale. Una particolarità che attribuisce alla Regione un ruolo centrale nelle decisioni e nelle strategie di sviluppo costiero.

Al di là delle polemiche politiche e delle responsabilità amministrative, emerge con forza la richiesta di una pausa di riflessione. L’ipotesi avanzata dal sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, è quella di una moratoria temporanea sulle nuove concessioni, da adottare attraverso una circolare regionale o un atto di indirizzo del Parlamento siciliano.

L’obiettivo è chiaro: fermarsi per definire un piano complessivo e sostenibile di utilizzo del demanio marittimo. Un progetto che tenga insieme sviluppo economico, tutela ambientale e accesso equo alle risorse, evitando discrezionalità e possibili favoritismi.

Nel dibattito entrano così in gioco diversi attori: Comuni, imprese, associazioni sociali e ambientaliste. Tutti chiamati a contribuire alla costruzione di un modello condiviso che possa garantire trasparenza e visione a lungo termine.

Il rischio, senza un intervento strutturato, è quello di uno sviluppo frammentato e poco equilibrato, incapace di valorizzare realmente le potenzialità del territorio. Al contrario, una pianificazione partecipata potrebbe trasformare questa fase di tensione in un’opportunità concreta per ridefinire il futuro delle coste siciliane.

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