La Mimosa compie 40 anni: eccellenza nel rimodellamento corpo con il Metodo RimodellaTi® e il Lifting non Chirurgico®

Quarant’anni di storia e un unico obiettivo fin dal primo giorno: aiutare le donne a sentirsi bene nel proprio corpo. La Mimosa, l’unico istituto storico della zona di Ragusa e provincia – con un’esperienza ormai consolidata nel trattamento degli inestetismi – celebra il suo 40° anniversario confermandosi oggi come la realtà di riferimento per chi vuole tornare a sentirsi “più femminile” e sicura nel proprio corpo, in un ambiente esclusivo e riservato.

Nata il 4 maggio 1986 da Maria Luisa Fumia, fondatrice e punto di riferimento dell’Istituto per anni, La Mimosa ha sempre scelto di non offrire servizi “generalisti”, ma percorsi altamente specializzati dedicati al rimodellamento corpo e ai trattamenti viso avanzati, come il Metodo Lifting non Chirurgico®, ideato da Maria Luisa Fumia, protocollo proprietario a marchio registrato che rappresenta una delle eccellenze distintive dell’Istituto. Una scelta che lo distingue nettamente dai classici centri estetici, offrendo un’esperienza più focalizzata, curata e orientata al risultato.

Oggi La Mimosa si avvale di un team di beauty specialist altamente qualificate, che seguono ogni cliente con un approccio realmente su misura, nel pieno rispetto della privacy.

L’Istituto si distingue con il Metodo RimodellaTi®, un protocollo proprietario a marchio registrato che unisce tecnologie di ultima generazione, manualità esperte e delle linee di cosmetici esclusive ideate da Maria Luisa Fumia in collaborazione con il nostro cosmetologo di fiducia. Non parliamo solo di trattamenti, ma di un metodo pensato per intervenire sulle reali cause degli inestetismi, con risultati che nel tempo hanno già aiutato oltre 4.500 persone a sgonfiare l’addome, ridurre visibilmente la cellulite, eliminare i centimetri in eccesso e ritrovare gambe più leggere e un corpo più tonico.

Molte clienti raccontano di sentirsi completamente diverse allo specchio: più sicure, più armoniose, più a proprio agio nei propri abiti, fino a riscoprire il piacere di indossare capi che prima evitavano. Un cambiamento che non riguarda solo l’aspetto estetico, ma che si riflette anche sul benessere e sulla salute generale, con benefici percepiti a livello fisico e nella qualità della vita quotidiana.

Dal 2019 la guida dell’Istituto è passata a Pamela Scribano, figlia della fondatrice e oggi amministratrice unica. La sua esperienza decennale nelle tecniche di massaggio emozionale, unita a una solida specializzazione posturale, ha contribuito a rendere il metodo ancora più efficace, mirato e naturale.

I numeri confermano l’eccellenza che le clienti sperimentano sulla propria pelle. Fin dalla prima seduta si misurano da 5 a 7 centimetri in meno nelle zone trattate. E per chi segue il percorso completo, la garanzia è da 1 a 3 taglie in meno nei primi 30 giorni. Il tutto in ambienti curati nei minimi dettagli, dove pulizia e comfort sono parte integrante di un’esperienza esclusiva, valorizzata dall’unicità del Metodo RimodellaTi® e Lifting non Chirurgico®, per offrire un percorso di eccellenza nel rimodellamento del corpo.

Per chi desidera rimodellare il corpo e ridurre visibilmente centimetri e inestetismi, è possibile richiedere maggiori informazioni sulla prima consulenza specialistica chiamando il numero 327 5631975 o visitando la pagina dedicata: www.lamimosasrl.com

La Mimosa – L’eccellenza sulla tua pelle

Via Napoleone Colajanni, n 41, Ragusa







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