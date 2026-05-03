A Modica i “santoni” prendono vita con l’AI: il trailer di nozze diventa virale. VIDEO

Un matrimonio a Modica si trasforma in un piccolo caso social grazie a un’idea originale che unisce tradizione e tecnologia. Protagonista è un trailer di nozze girato nella scenografica Chiesa di San Pietro, celebre anche per la sua imponente scalinata.

Qui si trovano i cosiddetti “santoni”, le statue monumentali che costeggiano la salita: si tratta delle raffigurazioni dei dodici Apostoli, elementi iconici del complesso barocco modicano. Ed è proprio su queste statue che è intervenuta la creatività del videomaker Raffaele Chiavola.

Attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, infatti, le figure sono state animate nel video: gli Apostoli sembrano prendere vita, muovendo il volto e accennando un saluto agli sposi mentre salgono la scalinata per entrare in chiesa. Un effetto sorprendente, pensato per rendere ancora più spettacolare e memorabile il racconto del matrimonio.

Il risultato è un trailer decisamente fuori dagli schemi, che mescola sacralità, arte e innovazione con un tocco anche ironico. Una scelta che non è passata inosservata sui social: il video ha raccolto numerosi apprezzamenti per l’originalità e la qualità tecnica, con molti utenti che lo hanno definito “geniale” e “cinematografico”.

Non sono mancati però alcuni commenti più critici, legati soprattutto all’uso dell’intelligenza artificiale in un contesto religioso e artistico così simbolico. Qualcuno ha parlato di un intervento eccessivo o poco rispettoso, ma si tratta di una minoranza rispetto al generale riscontro positivo.

Al di là delle opinioni, l’episodio conferma come anche il mondo dei matrimoni stia cambiando rapidamente, aprendosi a nuove forme di narrazione visiva. E a Modica, tra barocco e innovazione, anche i “santoni” diventano protagonisti di una nuova, inaspettata forma di racconto.

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