Bloccato nel vuoto per ore: il recupero del cagnolino commuove tutti

Momenti di apprensione, poi il sollievo. Nel pomeriggio di oggi, in contrada Serra a Ragusa, un cagnolino è stato salvato dopo essere caduto in un dirupo, dove era rimasto bloccato tra rovi e vegetazione.

A lanciare l’allarme è stato un passante, che ha sentito i lamenti dell’animale provenire dalla scarpata. Da lì è scattato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che, una volta valutata la complessità del terreno, hanno avviato le operazioni di recupero utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali).

I soccorritori si sono calati nel dirupo affrontando una discesa particolarmente impegnativa, tra sterpaglie e condizioni difficili, riuscendo infine a raggiungere il piccolo animale. Le operazioni sono andate avanti per diverse ore proprio a causa della conformazione impervia dell’area.

Il momento più emozionante è arrivato al termine del recupero: grazie al microchip, è stato possibile identificare il cane e riconsegnarlo ai proprietari, che nel frattempo avevano già avviato le ricerche e vissuto ore di grande preoccupazione.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per supportare le operazioni.

Una storia a lieto fine che racconta non solo la professionalità dei soccorritori, ma anche quanto un piccolo gesto – come fermarsi ad ascoltare un lamento – possa fare la differenza.

© Riproduzione riservata