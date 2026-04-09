San Giorgio a Modica ispira un trailer tra fede e visione cinematografica. VIDEO

Mentre a Modica cresce l’attesa per i festeggiamenti in onore di San Giorgio, in queste ore a far parlare non sono ancora le tradizionali “uscite” del Santo, bensì un video diventato virale sui social.

A realizzarlo è stata Locostudio Communication, agenzia modicana che ha voluto offrire una rilettura moderna e suggestiva della figura del Santo Cavaliere e della sua eterna lotta contro il male, rappresentato dal drago.

Il reel, già visualizzato da decine di migliaia di utenti, colpisce per il suo taglio cinematografico e per alcune scelte narrative forti realizzate con l’ormai immancabile “Intelligenza Artificiale”. Tra tutte, quella più discussa: il crollo “apocalittico” del Duomo di San Giorgio, una scena potente che ha lasciato molti spettatori attoniti.

Protagonista di questa scena è il drago, che nel video assume tratti decisamente moderni e quasi “hollywoodiani”, ricordando per imponenza e fattezze una sorta di Godzilla. Una scelta visiva che rompe con l’iconografia tradizionale e che contribuisce a rendere ancora più spettacolare lo scontro tra il bene e il male.

Eppure, accanto a questi elementi di forte impatto, il video restituisce tutta la bellezza del barocco modicano e l’imponenza del Santo in sella al suo cavallo bianco, simbolo per eccellenza della vittoria del bene sul male.

I commenti non si sono fatti attendere. Sui social si leggono reazioni diverse: c’è chi parla di “video emozionante” e “orgoglio modicano”, chi apprezza la qualità cinematografica e la valorizzazione del Santo, chi resta perplesso davanti alla scena del crollo del Duomo e chi sottolinea proprio l’aspetto “gigantesco” del drago, paragonandolo ironicamente a Godzilla.

Una dinamica tipica dei contenuti virali: più un video divide, più riesce a far parlare di sé. Se l’obiettivo era accendere il dibattito e attirare attenzione, l’operazione può dirsi riuscita. Il video è stato condiviso da tantissimi modicani, generando interpretazioni personali e letture simboliche. Intanto, mentre il web discute, la città si prepara ai festeggiamenti veri, quelli che ogni anno richiamano migliaia di fedeli e appassionati tra fede, tradizione e folklore. E in fondo, il messaggio resta sempre lo stesso: al di là delle immagini e delle interpretazioni, San Giorgio continua a rappresentare per Modica la speranza che, ancora una volta, il bene possa vincere sul male.

© Riproduzione riservata