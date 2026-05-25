Elezioni Ispica dati in diretta. Muraglie in vantaggio dai primi scrutini. Ecco i dati finali su affluenza

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i chiudono con un’affluenza finale del 62,24% le elezioni amministrative 2026 a Ispica. Su 14.587 aventi diritto al voto, si sono recati alle urne circa 9.079 elettori, un dato inferiore rispetto alla precedente tornata amministrativa, quando l’affluenza complessiva aveva raggiunto il 64%.

Numeri che confermano il trend di leggera disaffezione già emerso durante tutta la giornata elettorale. Alle ore 12 di domenica aveva votato il 14,35% degli elettori, percentuale quasi identica a quella delle precedenti amministrative. Alle 19 il dato era sceso sotto i riferimenti della scorsa tornata con il 35,81%, mentre alle 23 la prima giornata si era chiusa con il 48,03% dei votanti.

La riapertura dei seggi nella mattinata di lunedì ha dunque consentito di superare la soglia del 60%, ma senza raggiungere i livelli del passato. Un dato politicamente significativo, soprattutto in una competizione molto frammentata e caratterizzata dalla presenza di cinque candidati sindaco e ben 14 liste.

Intanto iniziano ad arrivare i primissimi dati dello scrutinio, ancora molto parziali ma già interessanti dal punto di vista politico. Al momento sembrerebbe in vantaggio Pierenzo Muraglie, seguito da Serafino Arena e Angelo Galifi. Più indietro Tonino Cafisi e Paolo Monaca.

Un quadro ancora embrionale, ma che starebbe già facendo emergere un possibile voto disgiunto molto marcato. Dai primi dati ufficiosi, infatti, la lista “Muraglie Sindaco” risulterebbe la più votata, seguita dalla lista Controcorrente e ancora Forza Italia e poi da Fratelli d’Italia. Un elemento che potrebbe indicare comportamenti elettorali meno lineari rispetto agli schieramenti tradizionali con un ampio voto disgiunto.

Tuttavia, è ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive. Lo scrutinio è appena iniziato e gli equilibri potrebbero cambiare sensibilmente con l’arrivo dei dati completi dalle 14 sezioni. La corsa resta quindi apertissima, sia per la sfida alla carica di sindaco sia per gli assetti del futuro consiglio comunale.



Inizio diretta: 25/05/26 13:00 Fine diretta: 26/05/26 00:00





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