Inseguimento nella notte a Pedalino: ladro scappa nei campi e abbandona l’auto rubata con dentro un’ascia

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Ruba una vettura nella zona di Pedalino ma, inseguito dai carabinieri, abbandona l’auto lungo la strada e fugge attraverso i campi. Nella vettura, rubata poco prima nella zona di Pedalino, aveva però lasciato una grossa ascia.

L’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica nel circondario di Pedalino. Il ladro aveva preso di mira un’auto parcheggiata nei pressi di una villetta. Prima del furto, però, era entrato in casa, aveva rovistato i cassetti e aveva trovato le chiavi della vettura. Il rumore ha svegliato il proprietario della vettura. L’uomo è uscito di casa penando che i rumori potessero essere causati dal cane che dormiva in giardino e all’improvviso si è trovato di fronte un uomo che veniva verso di lui. Lo ha affrontato, ma ha avuto la peggio. Il ladro è salito a bordo della vettura, ha ingranato la marcia ed è fuggito.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e una pattuglia è riuscita a intercettare l’uomo a bordo dell’auto. L’uomo con l’auto rubata p stato raggiunto qualche chilometro di distanza.

Quando i militari hanno recuperato la vettura hanno trovato la brutta sorpresa. Nel cofano della vettura c’era una grossa ascia. Questo fa supporre che l’uomo volesse utilizzare la vettura per mettere a segno un colpo, per un furto con spaccata con un obiettivo ben preciso. L’ascia avrebbe dovuto permettere di colpire l’obiettivo. Ma l’intervento dei carabinieri che hanno bloccato la vettura stavolta ha evitato il peggio.

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