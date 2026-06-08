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Discarica illegale nel territorio di Scicli: scatta la denuncia e il ritiro della patente
08 Giu 2026 17:30
La Polizia Locale di Scicli ha individuato il responsabile di una discarica abusiva di rifiuti ingombranti rinvenuta nei giorni scorsi in una contrada del territorio comunale. L’operazione è il risultato di un’attività investigativa accurata e di un’attenta analisi dei materiali e dei mezzi utilizzati per il trasporto e l’abbandono dei rifiuti.
Gli agenti, attraverso una ricostruzione dettagliata dei movimenti e delle tracce lasciate sul luogo, sono riusciti a risalire con precisione all’autore dell’illecito ambientale. L’uomo è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione della normativa ambientale vigente.
Oltre alla denuncia, è stato disposto anche un provvedimento accessorio previsto dal Testo Unico Ambientale: il ritiro della patente di guida, con una sospensione che potrà variare da uno a quattro mesi nei casi di abbandono di rifiuti tramite veicolo.
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