L’Art Day conquista Piazza San Giovanni: una giornata di musica, arte e creatività firmata dagli studenti

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Per un giorno Piazza San Giovanni è diventata il cuore pulsante della creatività giovanile ragusana. Musica, arte urbana, workshop, fotografia e momenti di condivisione hanno animato il centro storico grazie all’Art Day, l’iniziativa promossa dalla Consulta Provinciale degli Studenti Iblea presieduta da Francesco Re.

Dalle 11 del mattino fino a mezzanotte, centinaia di studenti delle scuole superiori della provincia hanno vissuto una giornata pensata dai giovani e per i giovani, trasformando uno dei luoghi simbolo della città in uno spazio aperto all’espressione artistica e alla partecipazione.

Ad aprire la manifestazione è stato il “Morning Time”, con i dj set di Gabriloka, Peppe Casko e Carla, che hanno accompagnato le prime ore dell’evento tra musica e socialità. Nel pomeriggio il testimone è passato all'”Afternoon Flow”, con le esibizioni di Heraia, Cris & El Business e Shaka Muni, artista catanese classe 2001 tra le nuove voci emergenti della scena rap siciliana, protagonista di un live particolarmente atteso.

La musica è stata soltanto una delle anime dell’Art Day. Dalle 16 alle 20 la piazza si è trasformata in un laboratorio creativo a cielo aperto grazie a workshop, attività artistiche e momenti di confronto promossi da associazioni e realtà del territorio.

Grande spazio è stato dedicato alla street art con la “Graffiti Jam”, che ha visto all’opera tatuatori e artisti come Occhio Vivo Tattoo, Vincenzo Amodeo, Scorpion Ink e The Grey Poppy. Parallelamente si sono svolti workshop e attività creative curate da Collettivo Ocra, Spazio Desk e Orgoglio Siciliano.

Proprio Orgoglio Siciliano ha portato all’Art Day uno dei progetti più originali della giornata: “Rìriti, Carusi”, un esperimento fotografico collettivo dedicato ai giovani partecipanti. All’interno di un box allestito in piazza, ragazzi e ragazze hanno potuto farsi ritrarre con un semplice sorriso, contribuendo alla realizzazione di una memoria visiva condivisa dell’evento. Un’iniziativa che ha voluto raccontare l’identità e l’energia delle nuove generazioni attraverso i loro volti.

La chiusura affidata al “Night Loud”, con Juicy, Simone Distefano e soprattutto Samuele Brignoccolo, dj e producer seguito da oltre un milione di follower sui social e tra i nomi più apprezzati della scena elettronica italiana. Il suo set ha accompagnato le ultime ore della manifestazione, trasformando Piazza San Giovanni in una grande festa sotto le stelle.

L’Art Day si conferma così molto più di un semplice evento musicale. È stato un momento di incontro, creatività e protagonismo giovanile che ha portato nel cuore di Ragusa l’energia degli studenti e la voglia di costruire spazi di aggregazione attraverso l’arte, la cultura e la condivisione.

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