Un passo decisivo verso una sanità più vicina ai cittadini e più coordinata tra servizi sociali e sanitari. Questa mattina sono stati firmati gli Accordi di Programma per l’integrazione socio-sanitaria tra l’ASP di Ragusa e i rappresentanti dei Comuni iblei, alla presenza del Prefetto Tania Giallongo. La sottoscrizione segna l’avvio operativo di un nuovo modello […]
Incendio nella Valle dell’Ippari a Vittoria, le fiamme lambiscono l’ospedale e il canile
09 Giu 2026 19:51
Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi nella valle dell’Ippari, a ridosso di contrada Maritaggi, a Vittoria. Le fiamme si sono sviluppate lungo una zona scoscesa, che degrada verso il torrente Ippari, alle spalle dell’ospedale Guzzardi, alimentate dalle sterpaglie della zona.
L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si avvicinassero pericolosamente alla zona posteriore dell’ospedale. Si era temuto il peggio anche per il canile comunale, che si trova poco distante.
Gli incendi nella zona della Valle dell’Ippari sono purtroppo una costante che si ripete, con cadenza ciclica, quasi ogni anno. Nel primo pomeriggio di oggi si sono vissuti dei momenti di forte tensione e paure, ma le fiamme sono state domate prontamente impedendo al fronte di fuoco di avanzare verso la zona abitata. Ricerca fotografica di Franco Assenza
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