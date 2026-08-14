Marina di Ragusa si accende: birra, musica e street food, il Birrocco conquista il Porto

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La festa è ufficialmente cominciata. Al Porto Turistico di Marina di Ragusa è partita ieri sera l’11ª edizione del Birrocco Craft Beer Festival, l’appuntamento che fino a domenica 16 agosto trasformerà uno dei luoghi più frequentati dell’estate iblea in un grande punto d’incontro tra birra artigianale, street food, musica e divertimento.

Quattro giornate nel cuore del Ferragosto che segnano anche l’ingresso del Birrocco nel suo secondo decennio. Una storia nata dall’idea di Davide Savasta, creative director di Ideology Creative Studio, e cresciuta negli anni fino a diventare uno degli eventi più riconoscibili dell’estate siciliana.

Birrocco, la festa entra nel vivo a Marina di Ragusa

Il primo brindisi ha aperto un lungo fine settimana destinato a richiamare appassionati di birra artigianale, visitatori e pubblico alla ricerca di una serata all’insegna della musica e della convivialità.

La formula resta quella che ha decretato il successo della manifestazione: Beer, Food & Music, con otto birrifici provenienti da diverse parti d’Italia, una proposta gastronomica pensata per accompagnare le degustazioni e un calendario musicale distribuito nelle quattro serate.

A fare da cornice sarà ancora una volta il Porto Turistico di Marina di Ragusa, pronto ad accogliere il pubblico anche nei due appuntamenti più attesi: la vigilia di Ferragosto e la grande notte del 15 agosto.

Otto birrifici e un viaggio nella birra artigianale italiana

Uno dei punti di forza del Birrocco è la possibilità di attraversare in pochi metri territori e interpretazioni molto diverse della produzione brassicola italiana.

Quest’anno saranno otto i birrifici presenti. Accanto ai ragusani Onei e Kuturi ci saranno Brewfist di Codogno, Lariano, WAR di Cassina de’ Pecchi, Epica dai Nebrodi, Porta Bruciata dalla Franciacorta e Antikorpo da Trieste.

Un viaggio tra stili tradizionali, sperimentazioni, ingredienti particolari e interpretazioni capaci di raccontare la varietà del mondo della birra artigianale italiana.

Per gli appassionati ci sarà anche il Beer Passport, pensato per accompagnare il pubblico alla scoperta delle diverse produzioni presenti al festival.

Domenica spazio ai laboratori sensoriali

Il programma non si limita però alla degustazione libera. Domenica 16 agosto il Mercato del Porto ospiterà due sessioni dedicate alla conoscenza della birra attraverso l’analisi sensoriale.

A guidare i partecipanti sarà Mario Pegoraro, docente nel settore Food & Beverage ed esperto di percezione sensoriale di alimenti e bevande, con particolare attenzione a profumi, aromi, essenze e abbinamenti.

Il primo laboratorio, in programma dalle 19.15 alle 20.15, proporrà quattro birre: Porta Bruciata La Pallata, Onei Friscanza, Kuturi Puzzuta e Antikorpo Grommet.

Nel secondo turno, dalle 20.30 alle 21.30, il percorso continuerà con Brewfist La Mosca, Lariano Salada, WAR Sapore di Sale ed Epica Pan Nocciole.

I posti sono limitati a 15 partecipanti per sessione. Il costo è di 15 euro a persona e le prenotazioni sono disponibili attraverso il sito ufficiale del festival.

Dalla birra allo street food: il gusto è protagonista

A completare l’esperienza ci sarà lo street food, elemento ormai inseparabile dalla formula del Birrocco.

Il pubblico potrà scegliere tra scacce, panini, arancine, paella, specialità gastronomiche e dolci, con una proposta costruita per accompagnare le diverse tipologie di birra.

Il festival punta così a mantenere intatto quel mix di sapori, musica e socialità che ha caratterizzato le sue undici edizioni.

Ferragosto a tutto ritmo al Porto Turistico

La musica sarà uno degli ingredienti principali del lungo weekend.

Questa sera, venerdì 14 agosto, il programma proseguirà con Eugenio Ferrara e il live di La Ferla Sax, per accompagnare la vigilia di Ferragosto.

Sabato 15 agosto sarà invece la serata più attesa, quella di Ferragosto, con Collezione Privata dj set, Samma dj e Melos dj. Alla conduzione ci sarà Donatello Buonomo.

Domenica 16 agosto, per il gran finale, spazio ai live della Fifth Avenue Band e dei Good Time, insieme a Dany Garrasi e a Daniele Scalone nel ruolo di vocalist.

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