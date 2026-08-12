Marina di Ragusa si scatena: arrivano Rudy Zerbi e Prezioso per il Vertical Summer Tour

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Marina di Ragusa si prepara a vivere due giornate all’insegna dello sport, della musica e del grande intrattenimento. Il 18 e 19 agosto la Spiaggia della Dogana sarà infatti il cuore del Leapmotor Vertical Summer Tour 2026, il celebre villaggio itinerante realizzato in partnership con Radio Deejay, pronto a portare sul litorale ibleo un mix di attività, spettacolo e animazione per tutte le età.

Un appuntamento a ingresso gratuito, pensato non soltanto come grande evento estivo, ma anche come occasione di promozione turistica per Marina di Ragusa e per l’intero territorio ibleo.

Marina di Ragusa sotto i riflettori nazionali

L’arrivo del Vertical Summer Tour rappresenta un’importante vetrina per Marina di Ragusa, destinata per due giorni a trasformarsi in uno dei principali palcoscenici dell’intrattenimento estivo in Sicilia.

L’obiettivo è quello di unire la promozione delle bellezze del territorio con una proposta capace di coinvolgere turisti, residenti e famiglie. Sport sulla spiaggia, musica, giochi, animazione e momenti di spettacolo accompagneranno il pubblico per l’intera durata dell’evento.

Il Vertical Summer Tour arriva per la prima volta a Marina di Ragusa

Grande soddisfazione anche da parte del sindaco di Ragusa Peppe Cassì, che sottolinea la novità rappresentata dall’arrivo del tour in città.

«Ospitare per la prima volta a Marina di Ragusa il Vertical Summer Tour, il più grande villaggio itinerante d’Italia, rappresenta una nuova opportunità per valorizzare il nostro territorio con un evento iconico e di grande richiamo», ha dichiarato il primo cittadino.

Il centro della manifestazione sarà la Spiaggia della Dogana, dove il 18 e 19 agosto il villaggio aprirà le sue attività a partire dalle 10 del mattino. Un’intera giornata di appuntamenti che culminerà con i grandi momenti di spettacolo.

Dal SUP all’acquagym, la spiaggia diventa un grande villaggio dello sport

Il programma è pensato per coinvolgere un pubblico trasversale. Durante le due giornate sarà possibile partecipare gratuitamente alle prove di SUP, con istruttori qualificati, alle lezioni di acquagym e ai balli di gruppo.

Non mancheranno inoltre tornei sportivi, animazione, giochi dal palco e distribuzione di gadget. Il tutto accompagnato dall’atteso Vertical Show, uno degli appuntamenti centrali del format.

La formula punta dunque a trasformare la spiaggia in un vero villaggio dell’intrattenimento, dove sport e musica si alterneranno per tutta la giornata.

Prezioso accende la notte del 18 agosto

Il primo grande appuntamento musicale è fissato per martedì 18 agosto alle 22. A salire sul palco sarà Prezioso, protagonista di un Night Party e di un DJ Set destinato a trasformare la Spiaggia della Dogana in una grande pista da ballo sotto le stelle.

Una serata pensata soprattutto per il pubblico giovane, ma non solo, con la musica protagonista dopo una giornata di attività sulla spiaggia.

Rudy Zerbi protagonista del Beach Party

Il secondo grande nome del tour sarà Rudy Zerbi, che sarà protagonista della giornata di mercoledì 19 agosto.

L’appuntamento è fissato alle 17, quando il Beach Party entrerà nel vivo con intrattenimento e musica. La presenza di Zerbi, volto noto di Radio Deejay e della televisione italiana, rappresenta uno degli elementi di maggiore richiamo dell’intera tappa ragusana.

Si parte già il 17 agosto con il Vertical Sunset Media

Il programma inizierà in realtà un giorno prima dell’apertura ufficiale del villaggio sulla spiaggia.

Lunedì 17 agosto alle 19, nella cornice del Mercato del Porto di via Livorno, è previsto il Vertical Sunset Media, appuntamento istituzionale e incontro con media, autorità e pubblico.

Saranno presenti il sindaco Peppe Cassì, la presidente del Libero Consorzio Comunale Maria Rita Shembari, il presidente della I Commissione Affari istituzionali dell’ARS Ignazio Abbate, il CEO di Event’s Way e ideatore del Vertical Tour Flavio Gallarato e il coordinatore del progetto “Sabbie di Sicilia” Fabio Nicosia.

Special guest della serata sarà proprio Rudy Zerbi. Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo buffet accompagnato da un DJ set al tramonto.

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