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“Sicilia Cabaret”, a Chiaramonte Gulfi lo spettacolo teatrale amatoriale guidato da Marta La Terra
10 Ago 2026 16:56
Piccoli sketch divertenti, portati sul palco da un gruppo di attori amatoriali. Lo spettacolo “Sicilia Cabaret” è stato messo in scena ieri era a Chiaramonte Gulfi.
Sul palco allestito in piazza Santissimo Salvatore sono saliti i nove attori che hanno preso parte al laboratorio teatrale estivo “Giovanni La Terra”, guidato dalla figlia, Marta La Terra e avviato all’interno dell’esperienza ormai consolidata de “Gli amici del teatro di Chiaramonte Gulfi”.
A fare da filo conduttore la vita quotidiana, le tradizioni, i costumi e le abitudini della Sicilia e dei siciliani. Un sottile umorismo attraversa i piccoli sketch che riproducono scene di vita quotidiana negli studi professionali, in chiesa, a casa, al casinò, persino su un ascensore. Spesso sono una serie di equivoci, di sottintesi, di situazioni paradossali a guidare la narrazione, semplice ed essenziale, che trae origine solo dalla capacità interpretativa degli attori. Le performance riescono a strappare un sorriso agli spettatori. La narrazione è veloce, le situazioni e le scene si susseguono una dopo l’altra .
Gli attori che si sono esibiti sul palco sono: Giuseppe Roccuzzo, Gianna Brullo, Giuseppe Caramma, Lucia Bertucci, Davide Longobardo, Vera Fornaro, Maria Flaccavento, Letizia Licitra. Nella serata di domenica, Marta La Terra ha sostituito Carmelisa Paravizzini. La narrazione è stata preceduta e conclusa dalla voce fuori campo di Vito Cultrera e Giovanni Alderisi. I tecnici di scena sono Giovanni e Alce Lorefice, Giovanni Frasca ha curato video e musiche.
Il laboratorio teatrale, rivolto anche ai bambini, vedrà un nuovo appuntamento il prossimo 18 agosto, alla Villa comunale, con una serata in cui si esibiranno i ragazzi dagli 11 ai 17 anni che hanno partecipato al laboratorio teatrale invernale. In precedenza si erano esibiti i bambini fino a 11 anni.
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