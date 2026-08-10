Giarratana celebra “Il Gusto della Vittoria”: sport, sapori iblei e la grande festa della Cipolla

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La vittoria ha il sapore del traguardo raggiunto, dei sacrifici ripagati e della passione trasformata in risultato. Ma può avere anche il gusto autentico dei prodotti della propria terra, di un’alimentazione equilibrata e di quelle eccellenze agroalimentari che accompagnano uno stile di vita sano.

È proprio attorno a questo doppio significato che nasce “Il Gusto della Vittoria”, la nuova tappa di Sapori Ibleidi, in programma mercoledì 12 agosto a Giarratana, tra piazzetta San Bartolomeo e corso XX Settembre.

L’iniziativa è promossa dall’Unione dei Comuni Ibleide nell’ambito del bando regionale “Sicilia che piace”, finanziato dall’Assessorato regionale alle Attività Produttive. Dopo le tappe di Chiaramonte Gulfi e Monterosso Almo, il progetto arriva così a Giarratana, uno dei territori simbolo delle produzioni agroalimentari degli Iblei.

Gli sportivi di Giarratana salgono sul palco

Il cuore della serata sarà dedicato agli atleti locali che si sono distinti durante la stagione sportiva 2025-2026.

Alle 20 saranno infatti consegnati pubblici riconoscimenti agli sportivi giarratanesi che hanno raggiunto risultati di particolare rilievo. Un momento pensato per trasformare le loro vittorie individuali in una festa collettiva, condivisa con tutta la comunità.

«Il Gusto della Vittoria è un titolo che racconta bene lo spirito di questa iniziativa, perché a Giarratana vogliamo celebrare due eccellenze della nostra comunità: i nostri prodotti e i nostri sportivi», sottolinea il sindaco Bartolo Giaquinta.

Il primo cittadino evidenzia come i risultati ottenuti dagli atleti rappresentino motivo di orgoglio per l’intera comunità e come, allo stesso tempo, Sapori Ibleidi possa diventare uno strumento per valorizzare le produzioni locali e promuovere il valore di una corretta alimentazione.

Sport e alimentazione, un binomio vincente

Sport e alimentazione saranno dunque i due fili che attraverseranno la manifestazione.

Nutrizione e idratazione rappresentano infatti componenti importanti per chi pratica attività sportiva, sostenendo allenamento, recupero e prestazione. Ma il messaggio dell’iniziativa va oltre l’agonismo: un’alimentazione varia ed equilibrata è parte di uno stile di vita sano per tutti.

«Abbiamo scelto di mettere insieme sport e gusto perché sono due mondi che condividono valori importanti: impegno, disciplina, cura e passione», spiega la vicesindaca Grazia Fiore.

Un parallelismo che parte dal campo sportivo e arriva alla tavola: dietro una vittoria ci sono costanza e sacrificio, così come la cura del proprio corpo passa anche attraverso scelte alimentari consapevoli.

Dalle 18 stand e prodotti tipici iblei

Il programma prenderà il via già dalle 18, quando saranno aperti gli stand dedicati ai prodotti tipici.

Esposizioni e mercatini offriranno a cittadini e visitatori l’opportunità di conoscere le produzioni e le eccellenze del territorio, creando un punto d’incontro tra produttori, comunità e turisti.

Il cibo diventa così strumento per raccontare l’identità dell’area iblea, le sue tradizioni e la ricchezza di un entroterra che attraverso Sapori Ibleidi punta a costruire una narrazione comune.

La grande protagonista è la Cipolla di Giarratana

La scelta della data non è casuale. “Il Gusto della Vittoria” apre infatti i tre giorni della 45ª Sagra della Cipolla di Giarratana, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate del centro ibleo.

La protagonista indiscussa è la celebre Cipolla di Giarratana, riconosciuta come Presidio Slow Food e diventata negli anni uno dei principali simboli gastronomici del paese.

La manifestazione rappresenta quindi un’occasione per mettere insieme promozione del territorio, produzioni locali, tradizione e intrattenimento, inserendo il nuovo appuntamento di Sapori Ibleidi all’interno di uno degli eventi identitari più importanti di Giarratana.

Alle 21.30 la piazza si accende con la musica

Dopo la cerimonia dedicata agli sportivi, la serata continuerà all’insegna dell’intrattenimento.

Alle 21.30 prenderà il via lo spettacolo musicale, trasformando piazza e corso in un luogo di festa e condivisione.

Una conclusione pensata per coinvolgere pubblico, residenti e visitatori e accompagnare l’avvio dei festeggiamenti della Sagra della Cipolla.

Un unico racconto per i territori degli Iblei

“Il Gusto della Vittoria” è quindi molto più di una singola serata. L’appuntamento si inserisce nel percorso condiviso di Sapori Ibleidi, che coinvolge i quattro Comuni dell’Unione Ibleide: Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Buccheri.

Un progetto che punta a valorizzare produzioni, tradizioni e identità dell’entroterra attraverso il claim “Ibleide – un mare di verde”.

A Giarratana, questa volta, il racconto passa dal gusto della terra al gusto della vittoria: quello dei prodotti che raccontano un territorio e quello degli sportivi che, con impegno e sacrificio, hanno portato il nome della propria comunità sui campi di gara.

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