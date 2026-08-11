Marina di Ragusa capitale degli scacchi: record di partecipanti e Chindemi protagonista

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È stata una giornata da record quella vissuta il 9 agosto 2026 a Marina di Ragusa, dove si è disputata la terza tappa del “Gran Prix di scacchi interprovinciale Siracusa e Ragusa”, manifestazione promossa dall’A.S.D. Vincenzo Scollo di Rosolini. Ben 53 gli scacchisti che hanno preso parte al torneo, facendo registrare il numero più alto di partecipanti dall’inizio del circuito.

La competizione si è svolta nei locali della palestra dell’Istituto Comprensivo “Quasimodo-Ventre” e ha visto l’organizzazione dell’Accademia Scacchi Ragusa, impegnata nella gestione di una tappa che ha confermato la crescente attenzione verso il movimento scacchistico nelle province di Ragusa e Siracusa.

Giuseppe Chindemi il migliore dei sette scacchisti di Rosolini

Tra i 53 partecipanti erano sette i tesserati dell’A.S.D. scacchistica Vincenzo Scollo Città di Rosolini, protagonisti di una giornata importante per il sodalizio rosolinese. A conquistare il miglior piazzamento è stato Giuseppe Chindemi, autore di un’ottima prestazione che gli ha permesso di chiudere il torneo al sesto posto assoluto.

Un risultato di rilievo, arrivato in una competizione particolarmente affollata e combattuta, che conferma la qualità del gruppo scacchistico di Rosolini e la sua capacità di misurarsi ad alto livello all’interno del circuito interprovinciale.

Battistelli domina la terza tappa

A conquistare il primo posto assoluto è stato Fausto Battistelli, protagonista di una prova che gli ha consentito di salire sul gradino più alto del podio. Secondo posto per Giacomo Rota, mentre la terza posizione assoluta è andata a Pierfrancesco Mazza.

Alle loro spalle si sono distinti anche i vincitori delle diverse categorie previste dal torneo. Giorgio Grienti ha conquistato il primo posto tra i giocatori con punteggio ELO inferiore a 1800, mentre Gaetano Sorce si è imposto nella fascia ELO inferiore a 1600. Daniele Ribolla ha invece primeggiato tra i partecipanti con ELO inferiore a 1400.

Il titolo Over 60 è andato a Gaspare Sirone, mentre Diego Christian Alfò ha conquistato il primo posto nella categoria Under 18, confermando anche la presenza di diverse generazioni di appassionati davanti alla scacchiera.

Carmelo Leggio arbitro della competizione

A dirigere tecnicamente il torneo è stato l’arbitro ragusano Carmelo Leggio, chiamato a garantire il regolare svolgimento della manifestazione in una giornata caratterizzata dalla presenza record di 53 giocatori.

La terza tappa ha rappresentato così un altro importante appuntamento per il Gran Prix di scacchi interprovinciale Siracusa e Ragusa, un circuito che sta consolidando il proprio ruolo di riferimento per gli appassionati delle due province e che trova nell’attività dell’A.S.D. Vincenzo Scollo di Rosolini uno dei principali motori organizzativi.

Gran Prix di scacchi, gran finale a Rosolini il 27 settembre

Ora l’attenzione si sposta sulla quarta e ultima tappa del Gran Prix, che decreterà i risultati conclusivi del circuito. L’appuntamento è fissato per il 27 settembre 2026 a Rosolini, sede dell’ultima sfida di una manifestazione che, dopo il record di partecipanti registrato a Marina di Ragusa, si prepara a vivere un finale particolarmente atteso.

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