PFM, il concerto di Marina di Modica rinviato per l’emergenza Etna: nuova data il 18 agosto

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L’emergenza legata all’attività dell’Etna cambia il calendario degli eventi estivi a Marina di Modica. Il concerto della PFM – Premiata Forneria Marconi, inizialmente previsto per questa sera, 11 agosto 2026, all’Auditorium Mediterraneo, è stato rinviato a causa delle cancellazioni dei voli aerei provocate dalla situazione dello scalo di Catania.

L’atteso appuntamento con una delle formazioni più importanti della storia del progressive rock italiano non viene dunque annullato, ma posticipato di una settimana. La nuova data fissata dagli organizzatori è martedì 18 agosto 2026 alle ore 21.45, sempre nella suggestiva cornice dell’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica.

L’Etna ferma i voli e fa slittare il concerto della PFM

Alla base del rinvio ci sono cause di forza maggiore legate all’emergenza vulcanica dell’Etna e alle conseguenze sull’operatività aeroportuale siciliana. La cancellazione di numerosi collegamenti aerei ha impedito a una parte della band e dello staff di raggiungere la Sicilia in tempo per il concerto.

Una situazione che ha reso impossibile garantire lo svolgimento dell’evento nella data originariamente programmata. Gli organizzatori hanno quindi optato per il rinvio, mantenendo invariata la location e fissando il nuovo appuntamento a distanza di pochi giorni.

PFM a Marina di Modica il 18 agosto

L’appuntamento con la Premiata Forneria Marconi è quindi confermato per martedì 18 agosto, con inizio alle 21.45.

Il concerto si terrà nuovamente all’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica, dove il pubblico potrà assistere allo spettacolo della storica formazione italiana.

Il rinvio consente così di salvare uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate modicana, nonostante i pesanti disagi provocati dall’attività dell’Etna sul sistema dei trasporti.

Biglietti già acquistati: non serve una nuova prenotazione

La comunicazione più importante per chi aveva già acquistato il biglietto riguarda la validità dei titoli di ingresso.

I biglietti acquistati per l’11 agosto resteranno validi anche per il concerto del 18 agosto. Non sarà quindi necessario effettuare una nuova prenotazione o acquistare un altro biglietto.

Chi invece non potrà partecipare alla nuova data potrà chiedere il rimborso.

Rimborso entro il 15 agosto

Per ottenere il rimborso sarà necessario rivolgersi allo stesso canale utilizzato per l’acquisto del biglietto, quindi al botteghino oppure alla piattaforma online attraverso la quale è stata effettuata la prenotazione.

La richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre il 15 agosto 2026.

Dopo tale termine, per chi conserverà il biglietto, resterà invece valida la possibilità di assistere al concerto nella nuova data del 18 agosto.

L’appuntamento da segnare in calendario

Per il pubblico che attendeva il concerto, la nuova data è già fissata: PFM – Premiata Forneria Marconi, martedì 18 agosto 2026, ore 21.45, Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica.

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