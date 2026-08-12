Sampieri conquista la Rai: su Rai Uno il 26 agosto il viaggio tra mare, yoga e la Fornace di Punta Pisciotto

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Sampieri torna protagonista sulla televisione nazionale. Mercoledì 26 agosto, a partire dalle ore 12 su Rai Uno, andrà in onda la puntata di “Camper Osteria Italia” che ospiterà il servizio realizzato lo scorso luglio nella celebre località balneare di Scicli.

Una nuova vetrina nazionale per uno degli angoli più suggestivi della costa iblea, scelto dalla troupe della Rai per raccontare non soltanto la bellezza del mare e della spiaggia, ma anche il fascino della Fornace di Punta Pisciotto, simbolo del paesaggio di Sampieri.

Sampieri protagonista su Rai Uno

La trasmissione “Camper Osteria Italia”, condotta da Giuseppe Calabrese, va in onda dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia della Rai e dedica spazio alle eccellenze, ai territori e alle storie italiane.

Nel servizio realizzato a Sampieri, la troupe ha scelto come scenario la spiaggia e la scogliera che circondano la Fornace di Punta Pisciotto, mostrando come questo paesaggio possa diventare anche una suggestiva palestra naturale.

Le immagini racconteranno infatti una lezione di yoga e una di pilates, inserite nella cornice naturale del litorale sciclitano.

Un modo originale per mettere insieme benessere, sport e paesaggio e mostrare al pubblico televisivo la versatilità di un territorio che negli ultimi anni è diventato sempre più riconoscibile anche fuori dalla Sicilia.

La Fornace di Punta Pisciotto torna sotto i riflettori

Uno dei protagonisti del servizio sarà la Fornace di Punta Pisciotto, imponente testimonianza del passato industriale della zona e oggi elemento caratterizzante del panorama di Sampieri.

La struttura, affacciata sul mare, contribuisce a rendere unico il paesaggio della località e rappresenta uno dei luoghi più fotografati della costa di Scicli.

La sua presenza all’interno della trasmissione Rai consentirà quindi di portare nelle case degli italiani non soltanto una delle spiagge più apprezzate della Sicilia, ma anche una parte della storia e dell’identità del territorio.

La Rai accolta dalla Scicli Film Commission

La troupe Rai era stata accolta a Sampieri dalla Scicli Film Commission, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana.

Un lavoro che si inserisce nel percorso di promozione del territorio attraverso cinema, televisione e grandi produzioni, sfruttando la forza delle immagini per raccontare le peculiarità di Scicli e delle sue borgate marinare.

La messa in onda del servizio rappresenta ora il momento conclusivo di quel lavoro: il paesaggio di Sampieri sarà infatti mostrato a un pubblico nazionale proprio nel cuore della stagione estiva.

Dalla Bandiera Blu alle tartarughe Caretta Caretta

La nuova vetrina televisiva arriva a pochi giorni da un altro importante appuntamento mediatico.

Appena una settimana prima, Sky TG24 aveva realizzato un collegamento in diretta da Sampieri, con il sindaco Mario Marino ospite dalla Casa Gialla sul Molo.

Al centro del collegamento c’era ancora una volta la bellezza della località, la cui spiaggia è insignita della Bandiera Blu e della Bandiera Verde, riconoscimento quest’ultimo che ne sottolinea l’idoneità anche per le famiglie con bambini.

Nel racconto non è mancato inoltre un altro elemento particolarmente importante per l’ambiente: la presenza dei nidi di tartaruga Caretta Caretta, seguiti e tutelati dai volontari del WWF locale.

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