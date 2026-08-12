La nube di cenere arriva fino a Malta: voli cancellati e ritardi, aeroporto in allerta

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L’Etna continua a condizionare il traffico aereo anche oltre la Sicilia. La nube di cenere prodotta dall’attività del vulcano siciliano ha raggiunto l’area di Malta, provocando nuove cancellazioni e ritardi all’Aeroporto Internazionale di Malta.

La situazione era già pesante nella giornata di martedì, quando sono stati cancellati 19 voli, con conseguenti disagi per centinaia di passeggeri in arrivo e in partenza. Anche mercoledì mattina il quadro resta complicato, con nuovi collegamenti cancellati e diversi aeromobili costretti a modificare la rotta.

Nuove cancellazioni da Malta

Tra i voli cancellati mercoledì mattina figurano un collegamento Swiss/KM Malta Airlines diretto a Zurigo e un volo Jet2.com diretto a Edimburgo.

A questi si aggiunge una cancellazione pomeridiana di Transavia, relativa al volo in arrivo da Parigi Orly.

Non si tratta tuttavia degli unici effetti della nube vulcanica. Diversi altri voli hanno accumulato ritardi, mentre alcune compagnie hanno preferito modificare le rotte abituali per mantenere gli aeromobili lontani dalla nube di cenere.

La nube di cenere visibile dall’alta quota

La presenza della nube vulcanica lungo le rotte verso Malta ha imposto particolare attenzione agli equipaggi. Secondo quanto riferito da un pilota, la nube era chiaramente visibile dall’alta quota, confermando l’estensione del fenomeno anche al di fuori della Sicilia.

Alcuni aeromobili diretti a Malta stanno quindi utilizzando una rotta più occidentale rispetto a quella abituale e, in alcuni casi, volando a una quota inferiore.

Le modifiche operative sono legate alla necessità di evitare il passaggio attraverso la nube di cenere, che rappresenta un elemento di rischio per l’aviazione.

L’Etna mette alla prova il traffico aereo

L’attività eruttiva dell’Etna torna così a farsi sentire anche sul traffico aereo internazionale. La cenere vulcanica può infatti estendersi per centinaia di chilometri e interessare le rotte utilizzate dagli aerei, rendendo necessarie cancellazioni, deviazioni e variazioni delle quote di volo.

La conseguenza più immediata è ancora una volta sui passeggeri, che devono fare i conti con partenze rinviate, voli cancellati e percorsi modificati.

Per chi deve raggiungere o lasciare Malta nelle prossime ore, l’incertezza resta quindi legata all’evoluzione della nube e alle decisioni delle compagnie aeree.

L’appello dell’aeroporto: controllate il vostro volo

Alla luce della situazione, l’Aeroporto Internazionale di Malta ha invitato i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto.

Un controllo che diventa particolarmente importante in queste ore, perché gli operativi possono subire modifiche anche a breve distanza dalla partenza.

L’invito è dunque quello di consultare le informazioni aggiornate fornite dall’aeroporto e dalla propria compagnia aerea, evitando di raggiungere lo scalo senza aver prima verificato eventuali cancellazioni o ritardi.

Dalla Sicilia a Malta, la cenere dell’Etna attraversa le rotte del Mediterraneo

Il nuovo fronte dei disagi mostra ancora una volta quanto l’attività dell’Etna possa avere conseguenze che vanno ben oltre il territorio immediatamente circostante il vulcano.

La nube di cenere ha infatti interessato una rotta internazionale verso Malta, costringendo gli operatori a rivedere i collegamenti e gli equipaggi a modificare le traiettorie.

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