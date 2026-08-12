Aeroporto di Comiso: ripristinati i voli dopo lo stop per l’Etna

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Si torna a volare a Comiso. Dopo la sospensione delle attività legata all’attività eruttiva dell’Etna, l’aeroporto ibleo riapre ai collegamenti in partenza e in arrivo. A comunicare il ripristino delle operazioni è SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso.

Una notizia attesa da passeggeri e operatori, dopo le conseguenze provocate dalla presenza di cenere vulcanica e dalle necessarie misure di sicurezza legate all’attività dell’Etna.

Aeroporto di Comiso, ripartono arrivi e partenze

Il provvedimento riguarda sia i voli in partenza sia quelli in arrivo allo scalo di Comiso, che erano stati precedentemente sospesi proprio a causa della situazione determinata dall’attività eruttiva del vulcano.

La ripresa delle operazioni rappresenta un segnale positivo per il traffico aereo della provincia di Ragusa e per tutti i passeggeri che devono utilizzare l’aeroporto ibleo.

La situazione resta comunque monitorata e nelle prossime ore potranno arrivare ulteriori comunicazioni da parte della società di gestione aeroportuale.

La raccomandazione ai passeggeri: controllare il volo prima di partire

Nonostante il ripristino delle attività, SAC invita i passeggeri a non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato lo stato del proprio volo.

La raccomandazione è particolarmente importante in una fase ancora condizionata dall’evoluzione dell’attività dell’Etna. Eventuali variazioni operative, ritardi o modifiche ai collegamenti possono infatti essere comunicate dalle singole compagnie aeree.

SAC ha fatto sapere che seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

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