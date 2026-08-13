Lo spettacolo dell’eclissi da Punta Braccetto: la sequenza fotografata da Giovanni Migliorisi

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Un tramonto trasformato in uno spettacolo celeste. A Punta Braccetto, accanto alla Torre Vigliena, Giovanni Migliorisi ha immortalato l’intera successione dell’eclissi attraverso una fotografia nata dall’unione di più scatti.

Una composizione che restituisce, in un’unica immagine, le diverse fasi del fenomeno e che racconta la suggestione di un appuntamento astronomico osservato dal litorale ibleo.

Diciotto minuti di eclissi sopra il mare

Secondo i dati forniti dall’autore dello scatto, l’eclissi è durata complessivamente 18 minuti, dalle 19.40 alle 19.58, raggiungendo una copertura massima del 23,68% prima di scomparire progressivamente dietro l’orizzonte.

Una sequenza scandita dal movimento del fenomeno e dal calare della luce, con la Torre Vigliena a fare da suggestiva cornice alla scena.

Lo stupore davanti a un fenomeno solo parziale

Nonostante si sia trattato di un’eclissi parziale, l’evento non ha lasciato indifferenti quanti hanno avuto la possibilità di osservarlo.

La fotografia di Giovanni Migliorisi permette di apprezzare proprio la successione del fenomeno, trasformando i singoli istanti in un racconto visivo unico. Una sorta di “fotografia del tempo” che concentra in un solo scatto le diverse posizioni assunte dal disco solare durante l’eclissi.

Torre Vigliena, una cornice d’eccezione

Il punto scelto per realizzare la sequenza aggiunge ulteriore fascino all’immagine. Torre Vigliena, affacciata sul litorale di Punta Braccetto, diventa infatti parte integrante della composizione e lega il fenomeno astronomico al paesaggio della costa iblea.

Il risultato è uno scatto capace di unire cielo, mare e storia, mostrando ancora una volta la particolare bellezza dei luoghi del territorio.

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