Etna in eruzione e cenere vulcanica: voli in arrivo sospesi a Catania fino al 14 agosto

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L’attività eruttiva dell’Etna torna a condizionare il traffico aereo siciliano. A causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, SAC, ha disposto la chiusura degli spazi aerei corrispondenti al settore C1.

La misura comporta la sospensione delle attività di volo in arrivo allo scalo etneo fino alle ore 8 di venerdì 14 agosto, con possibili ripercussioni sul programma dei voli e sui passeggeri diretti a Catania.

Cenere vulcanica, scatta lo stop agli arrivi

L’eruzione dell’Etna e la conseguente presenza di cenere vulcanica in atmosfera hanno reso necessaria l’adozione del provvedimento. La chiusura del settore C1 incide in particolare sulle operazioni di arrivo, che resteranno sospese fino all’orario indicato da SAC.

La situazione potrebbe evolvere nelle prossime ore in relazione all’andamento dell’attività vulcanica e alle condizioni di sicurezza dello spazio aereo.

Passeggeri, verificare il volo prima di partire

SAC invita i passeggeri a non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea.

Le modifiche operative potrebbero infatti riguardare singoli collegamenti in funzione dell’evoluzione della situazione e delle eventuali ulteriori disposizioni relative allo spazio aereo.

Etna, attenzione agli aggiornamenti

L’aeroporto di Catania resta quindi sotto stretta osservazione mentre prosegue l’attività eruttiva dell’Etna. Gli aggiornamenti sul traffico aereo saranno forniti nelle prossime ore, sulla base dell’evoluzione del fenomeno e delle decisioni delle autorità competenti.



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