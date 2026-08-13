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A Scoglitti rissa nella notte in via Messina: intervento dei carabinieri
13 Ago 2026 12:42
Momenti di tensione nella notte a Scoglitti, dove intorno alla mezzanotte e mezza si è verificata una rissa in via Messina, nei pressi del Gabbiano. A essere coinvolti, secondo le prime informazioni, sarebbero stati alcuni migranti.
La colluttazione è durata poco, ma ha richiamato l’attenzione di chi si trovava nella zona e ha reso necessario l’intervento dei Carabinieri.
I carabinieri arrivano sul posto, ma la rissa era già finita
La segnalazione ha fatto scattare l’intervento dei militari dell’Arma. Quando i Carabinieri sono arrivati in via Messina, tuttavia, la rissa si era già conclusa e non era rimasto nessuno sul posto.
I militari hanno quindi effettuato gli accertamenti del caso per ricostruire quanto accaduto e verificare le circostanze che hanno portato alla lite.
Nessun ferito accompagnato al pronto soccorso
Non risultano persone refertate al pronto soccorso in relazione alla rissa. Al momento, dunque, non sono segnalati feriti che abbiano fatto ricorso alle cure ospedaliere.
L’episodio, per la sua brevità, non avrebbe avuto ulteriori conseguenze una volta allontanati i protagonisti dalla zona.
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