Incidente sulla Modica-Pozzallo, auto finisce in una scarpata: fortunatamente illeso il conducente

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Incidente stradale nel pomeriggio lungo la Modica-Pozzallo, dove una Mercedes, per cause in corso d’accertamento è uscita fuori strada, finendo in una scarpata.

Secondo le prime informazioni, all’origine dell’uscita di strada potrebbe esserci stato un fenomeno di aquaplaning, favorito dal violento acquazzone che nel pomeriggio ha interessato la zona e reso particolarmente insidioso il manto stradale.

A bordo della vettura si trovava solo il conducente. La dinamica dell’incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma fortunatamente l’occupante è rimasto illeso.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, insieme ai Carabinieri e agli agenti della Polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica e nella gestione della viabilità.

L’incidente si è verificato in un momento in cui la pioggia particolarmente intensa ha reso difficili le condizioni di percorrenza sulla strada.

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