Prime uscite a Scicli di Antonio Giannone di ritorno da Santiago di Compostela: gli amici lo abbracciano

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E’ partito nello scorso mese di marzo, giorno 16 per la precisione. Antonio Giannone, 26 anni, è partito a piedi da Scicli per arrivare, alla sua meta di Santiago de Compostela in Spagna, il 1° agosto dopo aver attraversato tre Stati, Italia, Francia e Spagna, percorso 3.824 chilometri in 138 giorni, incontrato tantissime persone che lo hanno accolto con la gioia destinata ai pellegrini che intraprendono questa esperienza. A Santiato de Compostela la sosta per poi portarsi, sempre a piedi, la Costa da Morte il luogo simbolico per la fine del pellegrinaggio.

“E’ stato un viaggio fatto di passi, fatica, emozioni e tanta determinazione – lo accolgono con questo saluto i suoi amici scrivendo sul sito della U.S. Fernando Ciavorella curato dai fratelli Carestia – oggi Antonio è tornato a casa e con il suo esempio ci ricorda una cosa semplice, soprattutto ai nostri giovani: inseguite sempre i vostri sogni, abbiate il coraggio di partire e non fermatevi davanti alle difficoltà. Ogni traguardo comincia con un primo passo. Bentornato a casa, Antonio”. Un bentornato fra la gioia di tutti. E giorno 22 agosto sarà salutato in città su invito del sindaco Mario Marino. Il giovane Antonio Giannone racconterà le fasi del suo pellegrinaggio che lo ha portato ad un’esperienza di fede e conoscenza.

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