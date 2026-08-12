Odissea per i viaggiatori di Ferragosto, l’ultimo bollettino non dà buone notizie: voli sospesi a Catania fino alle 2 del 14 agosto

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È un Ferragosto da incubo per migliaia di viaggiatori da e per la Sicilia. L’attività eruttiva dell’Etna e la conseguente emissione di cenere vulcanica in atmosfera continuano a mettere sotto pressione il sistema aeroportuale siciliano, con pesanti ripercussioni sulla programmazione dei voli.

L’ultimo bollettino diffuso da SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania, con aggiornamento alle 22 di questa sera, non porta buone notizie: è stata infatti disposta l’estensione della chiusura degli spazi aerei corrispondenti al settore B3.

Di conseguenza, sono sospese le attività di volo in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Catania fino alle ore 02.00 del 14 agosto, salvo ulteriori aggiornamenti.

Una decisione che arriva nel pieno del periodo dell’anno caratterizzato dai maggiori flussi di traffico aereo e che sta provocando disagi e riprogrammazioni per migliaia di passeggeri.

SAC invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto, considerato che l’evoluzione dell’attività vulcanica può modificare rapidamente il quadro operativo.

Oltre 50 voli riprotetti in una sola giornata

L’emergenza sta coinvolgendo l’intero sistema aeroportuale siciliano. SAC comunica che nella sola giornata di oggi oltre 50 voli sono stati riprotetti tra Palermo, Trapani e Comiso, con lo scalo ragusano che dall’inizio dell’emergenza ha gestito oltre 140 voli in sostituzione o supporto dello scalo etneo.

Un impegno che vede coinvolti, oltre a SAC, le istituzioni, la Protezione Civile, le compagnie aeree e gli altri aeroporti siciliani, chiamati a lavorare in coordinamento per garantire la maggiore continuità possibile dei collegamenti e fornire assistenza ai passeggeri.

Il quadro, tuttavia, resta estremamente delicato. L’intensità e la durata dell’attività eruttiva dell’Etna, coincidenti con uno dei periodi di maggiore afflusso turistico dell’anno, stanno mettendo a dura prova l’intera macchina dei trasporti.

La priorità rimane naturalmente la sicurezza. L’evoluzione del fenomeno viene monitorata costantemente e la programmazione dei voli viene modificata sulla base delle indicazioni delle autorità competenti e delle condizioni di sicurezza.

Per i viaggiatori, intanto, continua l’incertezza: voli cancellati o riprogrammati, coincidenze saltate e attese negli aeroporti stanno trasformando gli spostamenti di Ferragosto in una vera e propria odissea.

SAC assicura di mantenere il presidio delle infrastrutture e la piena operatività delle strutture aeroportuali, in attesa che le condizioni consentano la ripresa delle normali attività di volo.

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