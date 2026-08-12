Giornata di tristezza a Modica e Scicli: scomparso Mario Arena, volto familiare nelle due città

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Lutto a Scicli e Modica per la scomparsa di Mario Arena, 71 anni, una figura molto conosciuta in entrambe le città, dove aveva costruito nel corso degli anni una fitta rete di rapporti e amicizie.

Arena è stato per molti anni dipendente del Comune di Scicli. Assunto nel 1991 attraverso concorso, ha lavorato nel settore delle manutenzioni e, negli ultimi anni prima del pensionamento, avvenuto nel 2021, al Cimitero comunale.

Un lavoratore descritto da chi lo ha conosciuto come preciso, puntuale e competente, che non si sarebbe mai tirato indietro davanti agli impegni di lavoro. Era diplomato come perito agrario a Caltagirone, in un periodo in cui questo indirizzo di studi non era ancora presente nel Ragusano.

Scicli è stata per lui una seconda casa, ma anche Modica ha rappresentato un luogo centrale della sua vita. In particolare, era molto conosciuto a Modica Alta, dove abitava con la moglie e i figli e dove il suo punto di riferimento era Piazza Santa Teresa, insieme al circolo che vi insiste.

Un luogo dove negli anni aveva stretto numerose amicizie e dove era diventato un volto familiare per tanti residenti.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra quanti lo hanno conosciuto nel corso della sua vita professionale e personale, sia a Scicli sia a Modica.

I funerali di Mario Arena saranno celebrati domani, giovedì 13 agosto, alle ore 15, nella Parrocchia Maria Santissima Assunta a Marina di Modica.

Alla moglie, ai figli Francesco e Pierloreto, al fratello Giuseppe, alle sorelle Gina e Teresa e a tutti i familiari, il cordoglio della comunità.

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