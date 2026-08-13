Tragedia a Vittoria, ragazzo si dà fuoco in via Brescia: trasferito in elisoccorso a Catania

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Grave episodio questa mattina a Vittoria, dove un ragazzo di 19 anni è rimasto gravemente ustionato in via Brescia, in circostanze che sono al vaglio delle forze dell’ordine.

L’episodio si è verificato intorno alle 8, nei pressi di un panificio, provocando forte apprensione tra le persone presenti in strada. Il giovane avrebbe riportato ustioni molto gravi ed è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118.

Considerata la gravità delle condizioni, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso al Centro Grandi Ustioni di Catania, dove il ragazzo è stato trasportato per ricevere le cure specialistiche necessarie.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia, impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un gesto volontario, il giovane si sarebbe cosparso di liquido infiammabile e poi avrebbe appiccato il fuoco, ma saranno gli accertamenti delle autorità a chiarire l’esatta dinamica e le circostanze dell’episodio.

La notizia ha rapidamente suscitato preoccupazione in città per le condizioni del giovane, al momento gravi.

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