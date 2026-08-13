Lutto nella Diocesi di Ragusa: è morta Rosa, sorella del vescovo emerito Paolo Urso

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Lutto nella comunità della Diocesi di Ragusa. È morta Rosa, cara sorella di monsignor Paolo Urso, vescovo emerito di Ragusa. La notizia è stata accompagnata da un messaggio di vicinanza e preghiera rivolto a monsignor Urso dal Vescovo Giuseppe, dal presbiterio e dall’intera comunità diocesana.

In un momento di profondo dolore, la comunità ecclesiale ragusana si è stretta attorno al vescovo emerito, affidando la vita di Rosa alla misericordia del Signore e invocando per lei la luce eterna.

La vicinanza della Diocesi a monsignor Paolo Urso

«Il Vescovo Giuseppe, insieme al presbiterio e all’intera comunità diocesana, si unisce nella preghiera e nella vicinanza affettuosa a mons. Paolo Urso, Vescovo Emerito di Ragusa, per la morte della cara sorella Rosa».

Con queste parole la Diocesi di Ragusa ha espresso il proprio cordoglio, manifestando a monsignor Urso la vicinanza dell’intera comunità in queste ore di lutto.

Un messaggio che raccoglie il sentimento di una Chiesa che si stringe attorno al proprio vescovo emerito, accompagnandolo con la preghiera e con l’affetto della comunità.

“Consolazione e speranza” per il vescovo emerito

Nel messaggio della Diocesi c’è anche l’affidamento della vita di Rosa alla misericordia divina, nella certezza della fede cristiana nella vita eterna.

«Affidiamo la sua vita alla misericordia del Signore, certi che Egli l’accolga nella luce eterna e doni a mons. Urso consolazione e speranza».

Parole che esprimono il dolore per la perdita, ma anche la dimensione spirituale con cui la comunità diocesana accompagna monsignor Paolo Urso in questo momento particolarmente difficile.

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