A Pozzallo più controlli per Ferragosto: occhi puntati su spiagge e mare

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Ferragosto sotto stretta sorveglianza sul litorale ibleo. In occasione delle giornate del 14 e 15 agosto, la Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Pozzallo rafforzerà il dispositivo di vigilanza nell’ambito dell’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2026”. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza proprio nei giorni in cui sulle spiagge, in mare e nei porti è atteso il maggior afflusso di bagnanti e diportisti.

Il dispositivo interesserà l’intero litorale di competenza della Capitaneria di Pozzallo e vedrà impegnate unità navali e pattuglie terrestri. I controlli saranno concentrati soprattutto nelle aree maggiormente frequentate e nei luoghi interessati da eventi e manifestazioni legati al Ferragosto.

Più controlli in mare e lungo le spiagge

La presenza della Guardia Costiera sarà intensificata sia sul fronte marittimo sia lungo la costa. L’attenzione sarà rivolta innanzitutto alla sicurezza della balneazione e della navigazione, ma anche al rispetto delle ordinanze marittime e delle regole per la corretta fruizione del demanio.

Particolare attenzione sarà riservata alle fasce di mare destinate alla balneazione, alle distanze di sicurezza dalla costa e alle corsie di lancio. Sotto osservazione anche le unità da diporto, chiamate a rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa.

Nei giorni di Ferragosto, inoltre, potranno essere disposte interdizioni temporanee dello specchio acqueo in occasione di eventi particolari, come processioni a mare e spettacoli pirotecnici. In questi casi sarà fondamentale rispettare le indicazioni delle autorità e non avvicinarsi alle aree interdette.

Bagnanti nel mirino della prevenzione

Non ci saranno soltanto controlli. La Guardia Costiera sottolinea infatti l’importanza della prevenzione, soprattutto in giornate caratterizzate da un’elevata presenza di persone in acqua.

Prima di fare il bagno sarà importante verificare le condizioni del mare e del vento, prestare particolare attenzione ai bambini e seguire le indicazioni degli assistenti bagnanti. Un principio resta fondamentale: non bisogna mai sopravvalutare le proprie capacità natatorie.

Anche una giornata apparentemente tranquilla può trasformarsi rapidamente in una situazione di pericolo. Per questo la prudenza deve prevalere sulla voglia di raggiungere il largo o di affrontare condizioni del mare non compatibili con le proprie capacità.

Diportisti, controlli su sicurezza e dotazioni

Particolare attenzione sarà rivolta anche a chi trascorrerà il Ferragosto in barca. Prima di uscire in mare è fondamentale verificare l’efficienza dell’unità, controllare il carburante e assicurarsi che a bordo siano presenti tutte le dotazioni di sicurezza previste.

La Guardia Costiera invita inoltre i diportisti a pianificare la navigazione tenendo conto delle condizioni meteorologiche e delle eventuali ordinanze in vigore. Una verifica preventiva può evitare situazioni di emergenza e consentire di affrontare il viaggio in mare con maggiore sicurezza.

Il rispetto delle distanze dalla costa e delle zone riservate alla balneazione assume un’importanza particolare nei giorni di Ferragosto, quando il numero di imbarcazioni e bagnanti aumenta sensibilmente.

Eventi, processioni e fuochi d’artificio: massima attenzione

Il dispositivo di vigilanza riguarderà anche le aree interessate da manifestazioni ed eventi sul mare. Processioni a mare e spettacoli pirotecnici possono comportare l’istituzione di specifiche interdizioni temporanee alla navigazione o alla balneazione.

Chi si troverà in mare dovrà quindi prestare attenzione alle disposizioni delle autorità marittime e alle eventuali delimitazioni presenti. Avvicinarsi a un’area interdetta non è soltanto una violazione delle prescrizioni: può rappresentare un concreto pericolo per le persone presenti e per le imbarcazioni.

Il messaggio della Guardia Costiera: prudenza prima di tutto

Il rafforzamento dei controlli rappresenta una parte della strategia di sicurezza, ma il comportamento dei cittadini resta determinante. La Guardia Costiera di Pozzallo invita bagnanti e diportisti a evitare imprudenze e a valutare sempre le condizioni reali prima di entrare in acqua o prendere il largo.

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai più piccoli. I bambini non devono essere lasciati senza adeguata sorveglianza e devono essere rispettate tutte le indicazioni degli assistenti bagnanti.

Anche per chi sa nuotare bene vale la stessa regola: il mare non va mai sottovalutato.

In caso di emergenza in mare chiamare subito i soccorsi

In caso di emergenza, la Capitaneria di porto di Pozzallo ricorda l’importanza di chiedere immediatamente soccorso, evitando iniziative improvvisate che possano mettere ulteriormente in pericolo la propria vita o quella di altre persone.

Per le emergenze in mare è possibile contattare il Numero Blu 1530 della Guardia Costiera oppure il Numero Unico di Emergenza 112. Quando si effettua la chiamata è importante fornire indicazioni il più possibile precise sulla posizione e sulla natura dell’emergenza, così da consentire ai soccorritori di intervenire rapidamente.

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