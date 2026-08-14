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Scena surreale sulla Modica-Pozzallo: auto vola fuori strada e finisce sul muro a secco
14 Ago 2026 14:05
Una scena surreale quella che si sono trovati davanti gli automobilisti nella tarda mattinata di oggi lungo la SP 45 Modica-Pozzallo, in contrada Zinnardo.
Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita fuori strada in maniera autonoma e, dopo essere letteralmente volata oltre la carreggiata, ha terminato la sua corsa a cavallo di un muro a secco, rimanendo incredibilmente sospesa sopra la struttura che delimita la strada.
Un’immagine spettacolare che ha attirato inevitabilmente l’attenzione degli automobilisti di passaggio e che restituisce la violenza della dinamica dell’incidente.
Gli occupanti della vettura sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Modica per gli accertamenti e le cure del caso. Al momento non si hanno informazioni su eventuali conseguenze gravi.
Per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la successiva rimozione del mezzo, la circolazione ha subito rallentamenti. Una camionetta dell’Esercito è intervenuta per gestire il traffico, regolando il passaggio dei veicoli a senso alternato e consentendo agli automobilisti di proseguire lungo la strada in attesa della liberazione della carreggiata.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e comprendere cosa abbia fatto perdere il controllo della vettura.
Intanto resta l’immagine davvero insolita di quell’auto rimasta “in equilibrio” sul muro a secco, una scena che ha trasformato per qualche ora la Modica-Pozzallo in un tratto di strada da osservare con particolare attenzione.
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