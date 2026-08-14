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Incidente e rallentamenti sulla Ragusa-Marina di Ragusa

14 Ago 2026 11:30
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Traffico rallentato per circa un’ora sulla Ragusa-Marina di Ragusa per un incidente che ha coinvolto due autovetture, una Fiat Tipo station wagon e una Lancia Delta. Ingenti i danni ai mezzi ma, stando alle prime informazioni, nessuna conseguenza per gli occupanti. I mezzi sono stati rimossi e una ditta ha provveduto alla pulizia della sede stradale. Sarà la Polizia locale, di Ragusa, intervenuta sul posto a ricostruire la dinamica di quanto avvenuto 

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