Continuità assistenziale e alta specializzazione restano al centro della collaborazione tra l’ASP di Ragusa e l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania. La convenzione per le prestazioni specialistiche di Neurochirurgia è stata rinnovata fino al 28 aprile 2029, prolungando un percorso avviato nel 2019 e consolidato negli anni a beneficio dei pazienti della provincia di […]
Incidente e rallentamenti sulla Ragusa-Marina di Ragusa
14 Ago 2026 11:30
Traffico rallentato per circa un’ora sulla Ragusa-Marina di Ragusa per un incidente che ha coinvolto due autovetture, una Fiat Tipo station wagon e una Lancia Delta. Ingenti i danni ai mezzi ma, stando alle prime informazioni, nessuna conseguenza per gli occupanti. I mezzi sono stati rimossi e una ditta ha provveduto alla pulizia della sede stradale. Sarà la Polizia locale, di Ragusa, intervenuta sul posto a ricostruire la dinamica di quanto avvenuto
© Riproduzione riservata