Violenza sulle donne anche a ferragosto. Marito violento aggredisce l’ex moglie con pietre e coltello

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Violenza sulle donne anche a ferragosto. Una donna è stata aggredita e picchiata selvaggiamente dall’ex marito. L’uomo l’avrebbe colpita con violenza con una pietra, cercando di ucciderla, poi avrebbe infierito anche con un coltello.

L’episodio si è verificato due giorni fa a Vittoria, in via Ancona, una strada del centro storico, nel quartiere San Giovanni – Trinità. L’uomo pare non avesse accettato la separazione e avesse più volte tentato di insidiarla. Nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento, con il divieto di avvicinamento alla casa e ai luoghi frequentati dalla donna. Ma questo non ha fermato l’ex consorte che è arrivato a casa della donna che in quel momento si trovava con i bambini. Episodio ancora più grave: l’aggressione è avvenuta proprio in presenza dei bambini.

La donna, di origine straniera, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Al pronto Soccorso i medici hanno medicato le numerose ferite riportate. Per fortuna, le ferite non sono gravi e la donna non corre pericolo di vita.

Ad intervenire sul posto sono stati gli uomini della Polizia locale, Polizia e carabinieri. Ora si sta cercando di rintracciare l’uomo . Per lui, potrebbe scattare l’accusa di tentato omicidio.

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