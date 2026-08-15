Buon Ferragosto a chi lavora all’alba per ripulire le spiagge dall’inciviltà

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Lo diciamo spesso: forse non fa più notizia raccontare, ogni anno, come si presentano le spiagge iblee dopo le notti di festa. Eppure quelle immagini di arenili sporchi, resti di bivacchi, bottiglie e rifiuti abbandonati sulla sabbia continuano a raccontare qualcosa che non possiamo accettare come normalità: la maleducazione e la mancanza di rispetto per i luoghi che appartengono a tutti.

E allora, questa mattina di Ferragosto, vogliamo cambiare prospettiva e fare nostro un augurio.

Quello che, di prima mattina, ha voluto rivolgere la sindaca di Modica Maria Monisteri, pubblicando sui social l’immagine di chi, mentre la città ancora dorme o si prepara a vivere una giornata di festa, è già al lavoro dall’alba per ripulire le spiagge.

«Il mio augurio per un buon Ferragosto lo faccio con questa immagine», ha scritto la sindaca. «L’immagine di chi, da stamattina all’alba, lavora per rendere la nostra spiaggia un posto bello e non brutto come l’inciviltà di qualcuno lo ha lasciato».

E poi un messaggio che vale più di molte polemiche: «Buon Ferragosto con l’esempio di cosa vuol dire lavoro e dedizione. Fare e non parlare».

Perché dietro una spiaggia che torna pulita quando arrivano i primi bagnanti ci sono uomini e donne che hanno iniziato a lavorare quando praticamente tutti gli altri dormivano ancora. Persone che raccolgono ciò che altri hanno lasciato, ripristinano il decoro e fanno in modo che famiglie e bambini possano trovare un arenile dignitoso.

E questo, naturalmente, non riguarda soltanto Modica. Le stesse scene si sono ripetute in diverse località del litorale ibleo, come accade ogni anno dopo le notti di San Lorenzo e alla vigilia di Ferragosto.

Per questo oggi vogliamo rivolgere il nostro buon Ferragosto proprio a loro: agli operatori ecologici, agli addetti alla pulizia delle spiagge, a chi si è alzato all’alba e a tutti coloro che, con il proprio lavoro, restituiscono bellezza a luoghi che qualcun altro ha lasciato sporchi.

Che il loro esempio possa essere un augurio, ma anche un monito.

Perché sarebbe bello che il prossimo Ferragosto, sulle spiagge iblee, ci fossero meno immagini di inciviltà e più immagini di persone che, prima di andare via, raccolgono ciò che hanno portato.

Buon Ferragosto a chi lavora. Buon Ferragosto a chi rispetta. Buon Ferragosto a chi dà l’esempio.

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