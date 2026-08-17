Modica celebra uno dei suoi figli più illustri: il 20 agosto torna “Buon Compleanno Quasimodo”

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Modica si prepara a celebrare uno dei suoi figli più illustri. Il 20 agosto, a partire dalle ore 18.00, torna “Buon Compleanno Quasimodo”, la manifestazione giunta alla sua decima edizione e dedicata a Salvatore Quasimodo, Premio Nobel per la Letteratura nato a Modica il 20 agosto 1901.

L’iniziativa, curata dall’Associazione culturale Proserpina, ente gestore del Museo “Casa Natale Salvatore Quasimodo”, nasce dalla collaborazione con l’Associazione culturale VIA – Parco Letterario di Modica “La Terra Impareggiabile” e si svolge con il patrocinio del Comune di Modica.

Un compleanno speciale nel cuore di Modica

Non una semplice celebrazione, ma un vero e proprio percorso nella memoria della città. “Buon Compleanno Quasimodo” accompagna cittadini e visitatori alla scoperta dei luoghi che hanno segnato la vita del poeta e che, nel tempo, sono diventati parte dell’immaginario alla base della sua straordinaria produzione letteraria.

Il centro storico di Modica diventerà così il filo conduttore di un viaggio tra storia, cultura e poesia, nel segno di uno dei più importanti protagonisti della letteratura italiana del Novecento.

La passeggiata letteraria parte dal Duomo di San Pietro

Il programma prenderà il via alle ore 18.00 dal Duomo di San Pietro, punto di partenza della visita guidata gratuita dedicata ai luoghi della memoria quasimodiana. A condurre i partecipanti sarà la dottoressa Sabrina Tavolacci, guida turistica abilitata della Regione Siciliana.

Attraverso il percorso sarà possibile riscoprire scorci, atmosfere e testimonianze legate alla storia di Modica e al rapporto profondo che Quasimodo mantenne con la propria terra d’origine.

L’omaggio alla Casa Natale di Salvatore Quasimodo

Il tour si concluderà davanti alla Casa Natale Salvatore Quasimodo, luogo simbolo della manifestazione e della memoria del poeta. Qui è prevista la deposizione di una corona d’alloro sulla lapide posta all’esterno dell’abitazione, un momento solenne per rendere omaggio al Nobel modicano proprio nel giorno del suo compleanno.

La casa natale rappresenta uno dei luoghi più significativi per comprendere il legame tra Quasimodo e Modica, una città che rimase una presenza importante nella sua memoria e nella sua poetica.

Il museo diventa un palcoscenico per raccontare Quasimodo

La serata proseguirà all’interno del Museo “Casa Natale Salvatore Quasimodo”, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico. La vita e l’opera del poeta saranno raccontate attraverso episodi, aneddoti e testimonianze, restituendo al pubblico un ritratto più intimo e umano di Salvatore Quasimodo.

Il racconto accompagnerà i visitatori dentro la storia personale e artistica dell’autore, mettendo in luce non soltanto il grande poeta, ma anche l’uomo e il suo rapporto con i luoghi, le persone e i ricordi della sua terra.

Informazioni e contatti

La partecipazione alla visita guidata è gratuita. Per informazioni è possibile contattare anche tramite WhatsApp i numeri 331 587 6218 e 338 529 3779.

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