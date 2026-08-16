Tromba d’aria a Frigintini: fuga dalle piscine per mettere in salvo i turisti

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Paura questa mattina nelle campagne di Frigintini, nel territorio di Modica, dove una tromba d’aria ha attraversato alcune contrade provocando momenti di forte apprensione, soprattutto nelle strutture turistiche della zona.

Il fenomeno si è manifestato improvvisamente, con raffiche di vento molto intense che hanno costretto il personale di alcune strutture ricettive con piscina a intervenire rapidamente. Gli ospiti che in quel momento si trovavano a bordo piscina sono stati fatti allontanare e accompagnati al riparo, mentre il personale, a cui fa sicuramente il plauso per la lungimiranza, provvedeva a mettere in sicurezza gli spazi esterni.

Una fuga precipitosa dalla piscina, dunque, ma fortunatamente senza conseguenze per le persone. La rapidità con cui il personale ha percepito il pericolo e ha fatto rientrare gli ospiti ha consentito di evitare che la situazione potesse trasformarsi in qualcosa di più grave.

La tromba d’aria ha lasciato alcuni danni, ma il bilancio complessivo appare fortunatamente contenuto. Il vento ha interessato soprattutto strutture leggere, coperture e alcune parti degli edifici. In alcuni casi sono state segnalate tegole spostate o cadute e altre strutture che hanno avuto bisogno di essere messe in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di verifica e messa in sicurezza delle strutture interessate dal passaggio del vortice. Gli interventi hanno riguardato in particolare elementi pericolanti e coperture che potevano rappresentare un rischio.

Non si registrano, al momento, feriti. Ed è proprio questo l’aspetto più importante di una mattinata che ha regalato momenti di grande paura a chi si trovava nelle strutture turistiche e nelle campagne di Frigintini.

L’episodio si inserisce in una giornata caratterizzata da condizioni atmosferiche decisamente più instabili rispetto ai giorni scorsi. Dopo il caldo intenso di Ferragosto, l’arrivo di aria più fresca ha favorito lo sviluppo di fenomeni localmente intensi, accompagnati da improvvise raffiche di vento.

Il meteo nel Ragusano

Anche nelle prossime ore resta possibile qualche episodio di instabilità, seppure alternato a schiarite. La situazione dovrà essere monitorata soprattutto nelle zone interne della provincia, dove il contrasto tra il caldo accumulato nei giorni scorsi e l’ingresso di aria più fresca può favorire fenomeni improvvisi.

Per domani, lunedì 17 agosto, il quadro dovrebbe tornare progressivamente più stabile sul Ragusano, con prevalenza di sole e temperature nuovamente in aumento. I valori massimi potranno raggiungere e localmente superare i 30 gradi, mentre lungo la costa le temperature saranno mitigate dalle brezze marine.

Una domenica, dunque, segnata dal passaggio improvviso di una tromba d’aria a Frigintini mentre lungo la costa tutti a mare a fare il bagno anche per ore nella speranza di trovare refrigerio dal forte caldo. foto tratta da Facebook Francesco Bellia

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