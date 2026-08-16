Tragedia in c.da Fanello a Vittoria: morto un uomo di 48 anni, caduto dal secondo piano

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E’ deceduto pochi minuti dopo la mezzanotte, durante il trasporto verso l’ospedale Guzzardi, un uomo di 48 anni precipitato dal secondo piano di una palazzina di contrada Fanello, a Vittoria.

L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, aveva trascorso la giornata di Ferragosto al mare insieme agli amici di sempre. Una giornata apparentemente serena, prima della tragedia avvenuta nella tarda serata.

Intorno alla mezzanotte, per cause ancora da chiarire, avrebbe aperto la porta del balcone e sarebbe precipitato nel vuoto. L’impatto gli ha provocato gravissime ferite. Sul posto sono intervenute due ambulanze e i soccorritori hanno prestato le prime cure, ma le sue condizioni si sono rivelate troppo gravi. L’uomo è deceduto durante il trasferimento in ospedale.

La notizia ha suscitato sgomento tra quanti lo conoscevano e nella zona in cui viveva con la compagna. Viene descritto come una persona perbene e benvoluta, che aveva trascorso il Ferragosto in compagnia degli amici di sempre.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei vicini e della compagna per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire le circostanze della caduta.

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