Non ce l’ha fatta il 48enne colto da malore in spiaggia a Scoglitti: si era sperato nel salvataggio

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Sembrava che ce l’avesse fatta, dopo i primi concitati momenti sulla spiaggia. Invece è arrivata la tragica notizia: è morto N.F., 48 anni, di nazionalità rumena, colto da malore ieri pomeriggio mentre si trovava in acqua lungo la riviera Lanterna di Scoglitti.

A prestare i primi soccorsi erano stati tre medici che si trovavano casualmente in zona e che, accortisi di quanto stava accadendo, erano immediatamente intervenuti per prestare assistenza all’uomo.

Alcuni bagnanti lo avevano nel frattempo trasportato a nuoto fino alla spiaggia, dove i soccorsi erano proseguiti. Sul posto era arrivato anche il personale del 118, che aveva lavorato a lungo per rianimarlo.

Proprio per il tempestivo intervento e per le prime notizie sulle sue condizioni, ieri si era sperato che l’uomo potesse farcela. Purtroppo, nelle ore successive, il quadro è peggiorato fino al tragico epilogo.

Secondo una prima ricostruzione, il 48enne potrebbe essere stato colpito da un malore mentre si trovava in acqua, con un possibile principio di annegamento. Saranno gli accertamenti a chiarire con esattezza quanto accaduto.

Sul posto erano intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Scoglitti e i militari della Compagnia di Vittoria.

Una tragedia che ha lasciato sgomenti anche i presenti che ieri avevano assistito alle operazioni di soccorso e che, dopo quei momenti drammatici, avevano sperato in un lieto fine.

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