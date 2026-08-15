Riaperto aeroporto di Catania: dopo il caos dell’Etna ripartono i voli, ma il traffico deve ancora tornare alla normalità

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Dopo giorni di caos, cancellazioni, dirottamenti e migliaia di passeggeri alle prese con soluzioni alternative, l’aeroporto di Catania è tornato operativo.

La svolta è arrivata oggi, Ferragosto, con il passaggio dello stato di allerta per l’attività vulcanica dell’Etna da rosso ad arancione. SAC, la società di gestione dello scalo, ha disposto la riapertura dei settori C1 e B3 e ha comunicato il ripristino dei voli in arrivo e in partenza dalle 14.

Alle 17, dunque, lo scalo è nuovamente operativo, ma il ritorno alla normalità non può essere considerato immediato.

Catania riapre, ma gli effetti dei giorni di caos restano

La riapertura rappresenta certamente una buona notizia per i passeggeri che oggi devono raggiungere o lasciare la Sicilia, ma sul sistema aeroportuale pesano ancora gli effetti delle ultime giornate.

La chiusura dello scalo etneo ha provocato cancellazioni, ritardi, riprogrammazioni e dirottamenti verso altri aeroporti siciliani. Comiso, Palermo e Trapani hanno assorbito una parte del traffico originariamente destinato a Catania, mentre migliaia di viaggiatori sono stati costretti a modificare i propri programmi.

Per questo la riapertura dello scalo non significa automaticamente che tutti i voli previsti siano operativi secondo la programmazione originaria.

Le compagnie devono infatti riorganizzare il traffico, recuperare i passeggeri rimasti a terra e gestire le riprotezioni effettuate nei giorni scorsi.

La raccomandazione: controllare il volo prima di andare in aeroporto

SAC invita ancora una volta i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto.

È un passaggio particolarmente importante proprio oggi, perché la riapertura dello scalo potrebbe indurre molti passeggeri a pensare che la situazione sia ormai completamente risolta.

Non è necessariamente così.

Un volo può essere stato cancellato o riprogrammato anche se l’aeroporto è tornato operativo. Per chi è stato riprotetto su un altro scalo, inoltre, bisogna verificare le indicazioni ricevute dalla compagnia e non dare per scontato che il precedente programma di viaggio venga automaticamente ripristinato.

Ferragosto, la speranza di tornare alla normalità

La riapertura di Catania arriva nel momento più delicato dell’estate, quando il traffico passeggeri raggiunge livelli elevatissimi e migliaia di turisti sono in viaggio da e verso la Sicilia.

Dopo giorni nei quali il sistema aeroportuale regionale è stato sottoposto a una pressione senza precedenti, il ritorno operativo di Fontanarossa può contribuire a ridurre la pressione sugli altri scali dell’Isola, a partire da Comiso, Palermo e Trapani.

Resta però da capire quanto tempo servirà per smaltire completamente l’arretrato di passeggeri e voli accumulato durante l’emergenza.

La situazione resta quindi in evoluzione.

Catania è aperto e i voli sono ripristinati dalle 14. Ma per migliaia di passeggeri il viaggio verso casa o verso la propria vacanza non è ancora necessariamente tornato alla normalità.

SAC fa sapere che seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

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