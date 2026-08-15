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Salvataggio di Ferragosto in spiaggia a Scoglitti: tre medici soccorrono un uomo colpito da infarto
15 Ago 2026 17:55
Salvataggio in spiaggia alla vigilia di Ferragosto. Un uomo che si trovava in spiaggia ha accusato un improvviso malore, probabile sintomo di un infarto. L’uomo ha accusato alcuni dolori e ha perso i sensi, allarmando quanti si trovavano nella zona.
L’intervento immediato e solerte di tre medici che si trovavano in spiaggia, anch’essi in vacanza, gli ha salvato la vita. Per più di mezz’ora i tre hanno prestato i soccorsi e praticato le manovre respiratorie e salvavita, fino all’arrivo dell’ambulanza del 118. L’uomo è stato portato in ospedale in codice rosso. Ma senza l’intervento dei tre medici non ce l’avrebbe fatta.
A riferire l’accaduto, in un post sulla propria pagina facebook, è stato Piero Gurrieri, esponente di spicco della politica locale.
«Ieri pomeriggio, alla vigilia di Ferragosto -scrive Gurrieri – sulla spiaggia di Scoglitti una vita ha rischiato di spegnersi. E se oggi possiamo raccontare una storia diversa lo dobbiamo, anzitutto, a tre medici che erano lì in vacanza e che per cinquanta interminabili minuti hanno rianimato un uomo che non conoscevano, fino ad affidarlo agli infermieri e operatori del nostro 118. Non sapevo come si chiamassero, fino a quando una di loro mi ha scritto, con parole altrettanto straordinarie: ‘Sì, c’ero anch’io, ma non riveli il mio nome, Il bene si fa in silenzio”».
«Per lei e per loro – aggiunge Gurrieri – non ha alcuna importanza che gli altri conoscano i loro nomi, anche se quanto sono riusciti a fare meriterebbe di essere gridato dai tetti. Si può essere in vacanza, lontani dal proprio lavoro, e ritrovarsi improvvisamente davanti alla vita di uno sconosciuto che chiede di essere salvato. E decidere, senza esitazione, che quella vita ci riguarda. La prontezza e la competenza possono sempre fare la differenza. Qualche settimana fa, sempre qui, erano stati alcuni agenti romani in vacanza a intervenire nel momento del bisogno. Ieri questi tre medici che, nel momento decisivo, hanno scelto semplicemente di esserci. Oggi Scoglitti è in festa, e non solo perchè siamo a Ferragosto. Credo che il primo pensiero, il primo augurio di buon Ferragosto, debba andare a loro, ai tre medici che non conosciamo, agli infermieri e agli operatori del 118 che hanno proseguito quella corsa. Buon Ferragosto, davvero».
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