Tromba d’aria a Frigintini, oggi si contano i danni: tetti scoperchiati e alberi caduti

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È il giorno della conta dei danni a Frigintini dopo la tromba d’aria che nel primo pomeriggio di ieri ha interessato la zona. Per fortuna non si registrano persone ferite, ma il forte vento ha provocato diversi problemi, interessando edifici e viabilità.

Su attivazione del sindaco di Modica, Maria Monisteri, e dopo la segnalazione al Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, una squadra della Protezione Civile di Modica, con il NOPI di turno, si è recata sul territorio di Frigintini per verificare la situazione e intervenire sulle criticità segnalate.

Al loro arrivo erano già presenti i Vigili del Fuoco, con i quali gli operatori della Protezione Civile hanno lavorato a stretto contatto per fronteggiare le diverse emergenze.

Il passaggio della tromba d’aria ha provocato scoperchiamenti parziali dei tetti di alcuni edifici, mentre diversi alberi sono stati abbattuti dal vento, finendo sulla sede stradale e creando situazioni di pericolo per la circolazione.

Gli operatori hanno effettuato i primi interventi di messa in sicurezza e monitorato le aree maggiormente interessate dal fenomeno, collaborando con i Vigili del Fuoco per rimuovere le situazioni di rischio.

La situazione viene ora verificata con maggiore attenzione alla luce dei danni provocati dall’improvviso fenomeno atmosferico. Resta comunque il dato più importante: non si registrano danni a persone.

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