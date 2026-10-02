Pinocchio vuol diventare bambino: la storia in teatro con Alessio Boni

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Pinocchio vuole diventare un bambino vero. È da questo desiderio, semplice e universale, che inizia un viaggio che porta la celebre fiaba di Carlo Collodi dentro una domanda molto più vicina al nostro presente: che cosa significa essere bambini oggi? E soprattutto, che cosa accade quando l’infanzia viene negata?

È il punto di partenza di “Se questo è un bambino. Pinocchio e l’infanzia negata”, spettacolo in programma sabato 17 ottobre alle 21.30 all’auditorium San Vincenzo Ferreri di Ragusa Ibla, con l’interpretazione di Alessio Boni.

Lo spettacolo è inserito in “Pinocchio e Giufà. Favole per un Nuovo Mediterraneo”, progetto speciale 2026 del Ministero della Cultura, ideato e diretto da Vicky Di Quattro e promosso dal Teatro Donnafugata e dall’associazione Donnafugata 2000, in collaborazione con il Teatro Stabile di Catania, la Fondazione Nazionale Carlo Collodi e il Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Carlo Collodi.

Liberamente ispirato al capolavoro di Collodi, il testo di Nina Verdelli, nato da un’idea di Elena Marazzita, cambia prospettiva rispetto alla storia che tutti conosciamo. La metamorfosi del burattino diventa infatti l’occasione per parlare di infanzia, crescita e responsabilità del mondo adulto.

Pinocchio cerca il proprio posto nel mondo, si confronta con gli adulti, cade, sbaglia, si lascia trascinare e prova a comprendere ciò che lo circonda. Dietro quella trasformazione, però, c’è soprattutto un bisogno: essere amato, ascoltato e riconosciuto. Ed è proprio da qui che la fiaba di Collodi assume una nuova dimensione, diventando uno sguardo sulle tante forme che può assumere oggi un’infanzia fragile o negata.

A guidare il pubblico attraverso questo viaggio sarà Alessio Boni, tra gli interpreti più amati del teatro e del cinema italiano. Alla parola si unirà la musica dal vivo di Maurizio Camardi, ai sassofoni, fisarmonica e duduk, e di Sergio Marchesini, alla fisarmonica.

Il progetto prenderà il via venerdì 16 ottobre alle 19 al Teatro Donnafugata con “Il segreto del legno. Pinocchio tra simbolo, iniziazione e metamorfosi”, con Andrea Scarabelli e Simonetta Bartolini, in dialogo con Fulvia Toscano, e l’inaugurazione della mostra, per la prima volta in Sicilia “Dal legno di Geppetto ai legni di Sigfrido Bartolini”, guidata da Andrea Guastella. Domenica 18 ottobre, alle 19 al Teatro Donnafugata, sarà la volta dell’incontro “Pinocchio e Giufà. Favole per un Nuovo Mediterraneo tra letteratura, poesia e teatro”, con Giordano Bruno Guerri, Davide Rondoni e Marco Giorgetti, mentre alle 20.30, nel colonnato di Palazzo Arezzo di Donnafugata, spazio a “La fiamma dei ragazzini – Pinocchio e Giufà”, spettacolo che sarà costruito proprio a Ragusa Ibla.

Ph Angelo Trani

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