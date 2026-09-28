Stop ai viaggi a Catania: al “Guzzardi” di Vittoria arriva la Chirurgia Vascolare interventistica

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All’ospedale “R. Guzzardi” di Vittoria è operativo il nuovo servizio di Chirurgia Vascolare interventistica, un’importante novità per l’offerta sanitaria dell’ASP di Ragusa che permette di eseguire direttamente in provincia procedure vascolari complesse finora potenzialmente legate al trasferimento dei pazienti a Catania.

Il servizio, promosso dal responsabile della Divisione di Chirurgia Vascolare, dott. Andrea Li Destri, e sostenuto dalla Direzione Strategica, integra la chirurgia tradizionale con le moderne tecniche endovascolari, effettuate attraverso piccoli accessi percutanei e, generalmente, in anestesia locale. Nei casi appropriati, l’approccio mini-invasivo consente un recupero più rapido e la possibilità di una dimissione entro 24-48 ore.

L’attività riguarda il trattamento di patologie steno-ostruttive e dilatative dei tronchi arteriosi, come restringimenti, occlusioni e dilatazioni dei vasi che portano sangue a organi quali intestino, fegato e milza. Tra le procedure rientrano anche le embolizzazioni, attraverso le quali è possibile chiudere selettivamente un vaso sanguigno per interrompere un flusso anomalo o controllare un’emorragia, oltre ad altri trattamenti vascolari per via percutanea. Il progetto si sviluppa in collaborazione con la Radiologia interventistica dell’A.O. per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania, diretta dal dott. Domenico Patanè, con l’obiettivo di rafforzare le competenze delle équipe e ampliare progressivamente le prestazioni specialistiche disponibili al “Guzzardi”.

«Portare queste prestazioni a Vittoria significa offrire cure complesse più vicino a casa, evitando trasferimenti a Catania e i disagi per pazienti e famiglie – sottolinea il Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago –. La collaborazione con il “Cannizzaro” ci consente inoltre di far crescere le competenze delle nostre équipe e di rafforzare l’offerta specialistica dell’ospedale».

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