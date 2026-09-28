Necrologi: E’ scomparsa Salvatrice Guardabasso

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Si è spenta serenamente, munita dei conforti religiosi e circondata dall’affetto dei suoi cari, all’età di 92 anni, la signora Salvatrice Guardabasso, vedova Betta.

Con il cuore colmo di dolore ne danno il triste annuncio i figli Giovanna, Gianni, Tina, Franco e Daniela, le nuore e i generi Tina, Carmelo, Tina e Roberto, i nipoti, le sorelle Maria ed Elvira, i cognati, le cognate e i parenti tutti.

Il corteo funebre muoverà in auto da via XXV Maggio n. 12, mercoledì 30 settembre 2026 alle ore 10:10.

I funerali avranno luogo nella Basilica Maria SS. Annunziata, alle ore 10:30.

I familiari ringraziano anticipatamente quanti vorranno rendere l’ultimo tributo di affetto alla loro cara congiunta.

Si dispensa dalle visite. Non fiori, ma opere di bene.

Comiso, 28 settembre 2026.

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